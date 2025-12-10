Emmanuel Macron reprend mercredi en Bretagne son tour de France sur la régulation des réseaux sociaux et la lutte contre la désinformation, l'occasion de répondre en personne aux accusations de dérive «autoritaire» provoquées par son soutien à une labellisation des médias.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le chef de l'Etat est attendu dans l'après-midi à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, pour un échange avec des lecteurs d'Ouest-France sur le thème de «la démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux et des algorithmes».

Ses précédents débats organisés par la presse régionale l'ont mené depuis un mois à Toulouse, Arras (Pas-de-Calais) et Mirecourt (Vosges), et il devrait enchaîner avec Marseille la semaine prochaine.

Son idée directrice est de réfléchir à une adaptation de la législation pour réguler les réseaux sociaux, qui échappent largement à la loi de la presse de 1881 qui régit les médias traditionnels. Une réflexion censée déboucher sur des «décisions concrètes» début 2026, même si le président a déjà commencé à égrener des pistes.

Parmi elles, une mesure a déclenché une polémique à retardement. Emmanuel Macron a en effet apporté un soutien très volontariste à des initiatives existantes de labellisation des médias «par des professionnels», pour distinguer les sites et réseaux qui font de l'information, selon les règles déontologiques, des autres.

«On va tout faire pour que soit mis en place un label», a-t-il lancé le 19 novembre à Arras, tout en assurant que ce n'était par à l'Etat de le faire.

«Dérive totalitaire»

Le 30 novembre, le Journal du dimanche s'est saisi de cette proposition pour lui reprocher une «dérive totalitaire», ironisant sur sa volonté présumée de mettre en place un «ministère de la Vérité», comme dans le roman dystopique «1984» de George Orwell.

L'accusation a été aussitôt relayée par les autres médias du milliardaire conservateur Vincent Bolloré puis par plusieurs dirigeants de la droite et de l'extrême droite, qui disent soupçonner le chef de l'Etat de vouloir «contrôler l'information» et museler la liberté d'expression à son profit.

En Conseil des ministres, il y a une semaine, Emmanuel Macron a répondu qu'il n'avait «jamais» envisagé de créer un «label d'Etat» pour les médias, et «encore moins» un «ministère de la Vérité», selon les propos rapportés par la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon.

Le compte de l'Elysée s'est même fendu d'un message sur le réseau X pour déplorer que «parler de lutte contre la désinformation suscite la désinformation», visant ceux qui avaient attaqué le président, du patron des Républicains Bruno Retailleau au présentateur vedette de CNews Pascal Praud.

Une réaction officielle qui a déclenché une nouvelle cascade de commentaires enflammés y voyant la démonstration de velléités de contrôle macronistes.

A Saint-Malo, le président de la République doit aussi aborder «les conséquences de la désinformation en matière climatique», à l'occasion des dix ans de l'accord de Paris sur le climat, a fait savoir l'Elysée.