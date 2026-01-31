  1. Clients Privés
France Une «mini-tornade» endommage 300 maisons sur le bassin d'Arcachon

Basile Mermoud

31.1.2026

Une «mini-tornade» s'est abattue samedi à la mi-journée sur la commune de Mios, sur le bassin d'Arcachon, endommageant 300 habitations, sans faire de blessé, a-t-on appris auprès des pompiers et de la préfecture.

31.01.2026, 17:20

«Une cellule orageuse a traversé le bassin d'Arcachon et s'est dirigée vers le sud-est du département, passant au-dessus de Mios», indique à l'AFP Philippe Caron, prévisionniste chez Météo France.

«Au sein de cet orage, on a eu des vents très localisés et très forts. On suspecte que ce soit d'un phénomène tourbillonnaire, de type mini-tornade, impossible à prévoir», poursuit-il.

Ce violent coup de vent a touché «trois quartiers de Mios», dont le centre-ville, «sans faire de blessé» sur une «bande de 3 km de long sur 400 mètres de large», a précisé le capitaine Nicolas Braz, porte-parole des pompiers de Gironde.

Morts et blessés au Portugal. Une tornade cause de graves dommages en Algarve

Morts et blessés au PortugalUne tornade cause de graves dommages en Algarve

Toitures arrachées, murs effondrés ou arbres déracinés: environ 300 habitations ont été endommagées, selon les secours et la préfecture. Une centaine de pompiers sont mobilisés sur place.

La commune a mis à disposition une salle municipale pour accueillir les sinistrés qui souhaiteraient être hébergés. Les départements voisins des Landes et des Pyrénées-Atlantiques sont de leurs côtés en vigilance orange «pluie-inondation» pour samedi.

De fortes pluies sont attendues dans un contexte de «sols saturés» en complément d'une «vigilance vague-submersion de niveau jaune pouvant contrarier l'écoulement» des cours d'eau, selon Météo France.

