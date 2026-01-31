Une «mini-tornade» endommage 300 maisons sur le bassin d'Arcachon

Une «mini-tornade» s'est abattue samedi à la mi-journée sur la commune de Mios, sur le bassin d'Arcachon, endommageant 300 habitations, sans faire de blessé, a-t-on appris auprès des pompiers et de la préfecture.

Près de 200 maisons touchées par une mini-tornade à Mios sur le Bassin d'Arcachon



Basile Mermoud

«Une cellule orageuse a traversé le bassin d'Arcachon et s'est dirigée vers le sud-est du département, passant au-dessus de Mios», indique à l'AFP Philippe Caron, prévisionniste chez Météo France.

«Au sein de cet orage, on a eu des vents très localisés et très forts. On suspecte que ce soit d'un phénomène tourbillonnaire, de type mini-tornade, impossible à prévoir», poursuit-il.

Ce violent coup de vent a touché «trois quartiers de Mios», dont le centre-ville, «sans faire de blessé» sur une «bande de 3 km de long sur 400 mètres de large», a précisé le capitaine Nicolas Braz, porte-parole des pompiers de Gironde.

Toitures arrachées, murs effondrés ou arbres déracinés: environ 300 habitations ont été endommagées, selon les secours et la préfecture. Une centaine de pompiers sont mobilisés sur place.

La commune a mis à disposition une salle municipale pour accueillir les sinistrés qui souhaiteraient être hébergés. Les départements voisins des Landes et des Pyrénées-Atlantiques sont de leurs côtés en vigilance orange «pluie-inondation» pour samedi.

De fortes pluies sont attendues dans un contexte de «sols saturés» en complément d'une «vigilance vague-submersion de niveau jaune pouvant contrarier l'écoulement» des cours d'eau, selon Météo France.