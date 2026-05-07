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Grand Conseil – VS Une motion pour éviter d'enchaîner en peu de temps les élections

ATS

7.5.2026 - 11:39

La date des élections cantonales ne plaît pas au Parti socialiste. Plusieurs de ses députés ont déposé une motion afin de modifier la Constitution valaisanne. Celle-ci est fixe les élections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat (1er tour), au premier dimanche de mars.

Le député et président du Parti socialiste du Valais romand Clément Borgeaud milite pour davantage de flexibilité au niveau du calendrier électoral cantonal (photo d'archives).
Le député et président du Parti socialiste du Valais romand Clément Borgeaud milite pour davantage de flexibilité au niveau du calendrier électoral cantonal (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

07.05.2026, 11:39

Les motionnaires souhaitent supprimer cette date dans la Constitution cantonale et fixer celle-ci dans la loi afin de prévoir un délai plus long entre les élections communales et cantonales.

Actuellement, les élections communales ont lieu à l’automne, souvent en plusieurs tours, alors que les élections cantonales (Grand Conseil, Conseil d’Etat) ont lieu le printemps suivant. Quelques mois seulement séparent donc les élections communales des élections cantonales. Un timing trop serré aux yeux du PS.

Pas opposé sur le fond à la demande socialiste, le gouvernement cantonal défend l'idée d'inclure cette question au sein d'une éventuelle réforme de ladite Constitution et pas simplement d'en modifier un article.

La motion n'a pas été débattue, jeudi. Elle a été transmise au Conseil d'Etat pour exécution.

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