Le président américain Donald Trump a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle classe de navires de guerre de grande taille qui portera son nom. Il s'agit d'un fait extrêmement inhabituel pour un président en exercice.

Donald Trump dit vouloir s'impliquer personnellement dans la conception des nouveaux navires de guerre de la «Trump Class USS Defiant». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ces navires seront «les meilleurs au monde», a assuré le président américain pendant une conférence de presse à Mar-a-Lago en Floride, précisant que deux navires de guerre de la «Trump Class USS Defiant» seraient construits pour commencer. Des images représentant le futur navire en mer et en pleine action étaient exposées sur des chevalets autour du pupitre.

Il a estimé que la construction des deux premiers prendrait «environ 2 ans et demi», assurant que cette nouvelle classe de bâtiments compterait ensuite «rapidement» 10 navires et, au terme du projet, 20 à 25 navires.

Trump impliqué dans la conception

«Chacun d'eux sera le plus grand navire de guerre de l'histoire de notre pays» et même «du monde», a assuré le milliardaire de 79 ans, jamais avare en hyperboles.

Il a précisé que les bâtiments seraient équipés de canons et de lasers et qu'ils pourraient porter des armes hypersoniques et nucléaires.

Donald Trump a dit vouloir s'impliquer personnellement dans la conception des nouveaux bateaux, «parce que je suis une personne très portée sur l'esthétique».

Il a par ailleurs indiqué que cette nouvelle classe de bâtiments était conçue comme un message «pour tout le monde. Ce n'est pas pour la Chine. Nous nous entendons très bien avec la Chine», qui a renforcé et modernisé sa propre marine.