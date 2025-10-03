Le gouvernement américain a affirmé vendredi qu'il envisageait de sortir des pièces de monnaie commémoratives à l'effigie du président Donald Trump, à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance du pays.

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real.



Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

Keystone-SDA ATS

Selon des croquis diffusés sur X, et republiés par le ministère des Finances, les pièces d'une valeur d'un dollar pourraient représenter M. Trump de profil, encadré par le mot Liberty en lettres capitales. Ou encore le président de biais, poing droit levé devant un drapeau américain, entouré des mots «FIGHT FIGHT FIGHT» ("Battez-vous").

Il s'agit d'une référence explicite à sa réaction après la tentative d'assassinat dont il avait fait l'objet pendant la campagne présidentielle, en juillet 2024. Sollicité par l'AFP, le ministère des Finances (ou secrétariat au Trésor) n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Le responsable de la monnaie des Etats-Unis, Brandon Beach, a affirmé sur X qu'il donnerait plus de détails sur cette monnaie quand les Etats-Unis seront sortis de la paralysie budgétaire ("shutdown"). Le pays célèbre l'an prochain le 250e anniversaire de son indépendance, obtenue le 4 juillet 1776.