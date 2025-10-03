  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pour les 250 ans de l'indépendance Les États-Unis prévoient de battre monnaie à l’effigie de Trump

ATS

3.10.2025 - 21:17

Le gouvernement américain a affirmé vendredi qu'il envisageait de sortir des pièces de monnaie commémoratives à l'effigie du président Donald Trump, à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance du pays.

Keystone-SDA

03.10.2025, 21:17

Selon des croquis diffusés sur X, et republiés par le ministère des Finances, les pièces d'une valeur d'un dollar pourraient représenter M. Trump de profil, encadré par le mot Liberty en lettres capitales. Ou encore le président de biais, poing droit levé devant un drapeau américain, entouré des mots «FIGHT FIGHT FIGHT» ("Battez-vous").

Venezuela. Les États-Unis frappent un bateau de narco-trafiquants, quatre morts

VenezuelaLes États-Unis frappent un bateau de narco-trafiquants, quatre morts

Il s'agit d'une référence explicite à sa réaction après la tentative d'assassinat dont il avait fait l'objet pendant la campagne présidentielle, en juillet 2024. Sollicité par l'AFP, le ministère des Finances (ou secrétariat au Trésor) n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Le responsable de la monnaie des Etats-Unis, Brandon Beach, a affirmé sur X qu'il donnerait plus de détails sur cette monnaie quand les Etats-Unis seront sortis de la paralysie budgétaire ("shutdown"). Le pays célèbre l'an prochain le 250e anniversaire de son indépendance, obtenue le 4 juillet 1776.

Les plus lus

La colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»
Le Hamas se dit prêt à libérer les otages dans le cadre du plan de Trump
New York : P. Diddy condamné à plus de quatre ans de prison
Elle provoque un incendie en surchauffant un poêle en faïence
Vendredi cauchemar pour les clubs romands
Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir