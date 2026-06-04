Une représentation théâtrale dans laquelle joue le comédien et chanteur Patrick Bruel, visé par plusieurs enquêtes pour viol, a été annulée mercredi soir à Paris, après une manifestation d'un collectif de militantes féministes, a indiqué jeudi l'attaché de presse de la pièce.

Le collectif veut «annuler les représentations prévues jusqu'à dimanche», date du dernier spectacle. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«La représentation a été annulée», a-t-il indiqué dans un message à l'AFP. Une source policière a également confirmé cette annulation à l'AFP.

Avant la pièce «Deuxième partie», une dizaine de militantes de Nous Toutes avaient manifesté devant le théâtre Edouard VII avec des pancartes, en scandant «Bruel violeur !» ou «Pas de scène pour les agresseurs!», avait constaté un journaliste de l'AFP. Quelques accrochages avec des spectateurs devant les lieux se sont également produits.

Certaines militantes ont assisté à la sortie des spectateurs, qui étaient entrés pour s'installer peu avant, a témoigné auprès de l'AFP Marine, membre de Nous Toutes qui participait à cette action.

Le collectif veut «annuler les représentations prévues jusqu'à dimanche», date du dernier spectacle, pour «montrer qu'on sera toujours là pour combattre l'impunité», a-t-elle expliqué.

La même pièce de théâtre avait déjà été perturbée le 28 mai: pendant la représentation, trois militantes de ce collectif, portant un masque à l'effigie du chanteur et comédien, avaient crié dans la salle «Bruel! Violeur!», entraînant l'allumage des lumières et l'intervention de la sécurité, qui les avait évacuées.

L'interprète de chansons cultes pour une génération de Français comme «Casser la voix» et «Place des grands hommes» est visé par quatre plaintes pour viols en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique. Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Sous pression, la star française de 67 ans a annoncé vendredi l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals. Ses trois dates à Montréal ont été annulées par l'organisateur mercredi. Plusieurs concerts restent à ce stade maintenus à l'automne.