De très nombreux dirigeants à travers le monde ont félicité mercredi Donald Trump après sa victoire.

Donald Trump aux côtés de Melania Trump, ce 6 novembre. KEYSTONE

AFP Marc Schaller

Le président russe Vladimir Poutine a quant à lui fait savoir qu'il ne réagirait pas à l'élection du milliardaire américain.

Les dirigeants européens ont unanimement félicité M. Trump, des réactions qui contrastent avec leur accueil réservé, voire froid, après sa première élection en 2016.

Connaissant la défiance dont M. Trump a pu faire preuve à l'égard de l'Otan, plusieurs alliés européens ont également appelé de leurs vœux une Europe plus «autonome» et plus «responsable», à l'instar de la Danoise Mette Frederiksen.

ONU

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a insisté sur l'importance de la «coopération» entre les Etats-Unis et les Nations unies, qui «sont prêtes à travailler de façon constructive avec la prochaine administration pour faire face aux défis dramatiques de notre monde», alors que les relations avaient été compliquées au cours du premier mandat du républicain à la Maison Blanche.

Union européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réaffirmé l'importance du «partenariat entre les peuples» européen et américain, imitée peu après par le président du Conseil européen Charles Michel.

«L'UE a hâte de poursuivre sa coopération constructive» avec les États-Unis, a relevé ce dernier.

France

Le président français Emmanuel Macron s'est dit «prêt à travailler ensemble (...). Pour plus de paix et de prospérité».

«Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte. En coopérant avec les Etats-Unis et en défendant nos intérêts et nos valeurs», a-t-il ajouté.

Trump élu, et maintenant quoi ? L'équipe de blue News s'est rendue dans les rues de Fribourg pour recueillir à chaud les réactions des Suisses sur le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. 06.11.2024

Allemagne

«Ensemble, l'Allemagne et les États-Unis collaborent depuis longtemps avec succès pour promouvoir la prospérité et la liberté des deux côtés de l'Atlantique», a réagi le chancelier allemand Olaf Scholz. «Ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus que l'un contre l'autre».

Italie

«L'Italie et les Etats-Unis sont des nations ‹sœurs› liées par une alliance inébranlable, des valeurs communes et une amitié historique. C'est un lien stratégique que, j'en suis convaincue, nous renforcerons davantage encore», a commenté la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.

Espagne

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a promis de travailler à «un partenariat transatlantique fort».

Royaume-Uni

«En tant qu'alliés les plus proches, nous nous tenons côte à côte pour la défense de nos valeurs partagées de liberté, de démocratie et de libre entreprise», a assuré le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Otan

«Son leadership sera à nouveau un élément clé pour garder notre Alliance forte. J'ai hâte de travailler avec lui à nouveau pour faire progresser la paix en renforçant l'Otan», a affirmé le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.

Canada

«L'amitié entre le Canada et les Etats-Unis fait envie au monde entier. Je sais que le président Trump et moi-même travaillerons ensemble pour plus d'opportunités, de prospérité, et de sécurité pour nos deux nations», a lancé le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Russie

Le Kremlin a fait savoir qu'il jugerait la nouvelle présidence de Donald Trump sur ses «actes», précisant que le chef de l'Etat russe Vladimir Poutine n'avait pas prévu de le féliciter.

La Russie «ne nourrit aucune illusion» sur le milliardaire mais «travaillera» avec lui tout en poursuivant «tous ses objectifs» en Ukraine, a déclaré la diplomatie russe.

«La Russie travaillera avec la nouvelle administration» mais ambitionne d'"atteindre tous les objectifs fixés" en Ukraine, selon un communiqué. «Nos conditions restent inchangées et sont bien connues à Washington», a poursuivi le ministère des Affaires étrangères.

Ukraine

«J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur de l'approche +la paix par la force+ dans les affaires mondiales. C'est exactement le principe qui peut concrètement rapprocher l'Ukraine d'une paix juste», a réagi le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky, se félicitant de l'"impressionnante victoire" de Donald Trump.

Pologne

«Félicitations, Monsieur le Président Donald Trump ! Vous l'avez fait !», s'est exclamé le cehf de l'Etat polonais Andrzej Duda.

«L'Europe doit de toute urgence prendre davantage ses responsabilités en matière de sécurité», a de son côté martelé le chef de la diplomatie Radoslaw Sikorski.

Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué la victoire de son «ami» Donald Trump. «Nous espérons que les relations entre la Turquie et les États-Unis se renforceront et que les crises et les guerres régionales et mondiales, en particulier la question palestinienne et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, prendront fin».

Suède

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a dit «se réjouir de travailler» avec Donald Trump, tout en faisant part de sa crainte de voir l'aide militaire à l'Ukraine réduite ainsi que d'un retour au protectionnisme économique aux États-Unis.

Danemark

«Nous devons maintenir la coopération étroite entre les États-Unis et le Danemark et continuer à renforcer le lien transatlantique qui existe depuis des générations», a martelé la Première ministre danoise Mette Frederiksen. «Dans le même temps, un partenariat solide doit se fonder sur une Europe plus autonome et assumant une responsabilité encore plus grande dans sa propre sécurité».

Norvège

«Les États-Unis sont le partenaire et l'allié le plus important de la Norvège.», a écrit le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store.

Hongrie

«Félicitations au président Donald Trump pour son énorme victoire. Une victoire dont le monde a bien besoin !», a commenté Viktor Orban, un soutien inconditionnel du milliardaire.

Chine

«Nous continuerons à aborder et à gérer les relations Chine-Etats-Unis sur la base des principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération mutuellement bénéfique», a fait savoir le ministère chinois des Affaires étrangères.

Taïwan

«Le partenariat de longue date entre Taïwan et les Etats-Unis, bâti sur des valeurs et des intérêts communs, continuera à servir de pierre angulaire pour la stabilité régionale et conduira à une plus grande prospérité pour nous tous», a assuré Le président taïwanais Lai Ching-te.

Japon

«J'espère travailler en étroite collaboration avec M. Trump pour porter l'alliance et les relations nippo-américaines à de nouveaux sommets», a déclaré le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba.

Corée du Sud

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a affiché sa «hâte» de travailler avec Donald Trump, affirmant que sous son «fort leadership, l'avenir de l'alliance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis d'Amérique sera meilleur».

Inde

Le Premier ministre indien Narendra Modi a adressé ses «félicitations du fond du cœur» son «ami» Donald Trump pour sa «victoire électorale historique». «Je me réjouis de renouveler notre collaboration pour renforcer encore le (...) partenariat global et stratégique» entre l'Inde et les Etats-Unis.

Afghanistan

Le gouvernement en Afghanistan a dit espérer «un nouveau chapitre» avec la réélection de Donald Trump qui avait signé un accord de paix avec les talibans pendant son premier mandat.

Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué «le plus grand retour de l'Histoire».

«Votre retour historique à la Maison Blanche offre un nouveau commencement pour l'Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique», a-t-il ajouté, concluant : «C'est une énorme victoire !».

Liban

«Nous nous devons de féliciter le président élu et le peuple américain pour sa pratique de la démocratie», a noté le Premier ministre libanais Najib Mikati.

Palestine

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas «a exprimé son aspiration à travailler avec le président Trump pour la paix et la sécurité dans la région». Il se dit «convaincu que les Etats-Unis soutiendront les aspirations légitimes» des Palestiniens.

Qatar

L'émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani est impatient de «travailler à nouveau ensemble pour promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région et le monde».

Emirats Arabes unis

Le président des Emirats arabes unis Mohammed ben Zayed a dit se réjouir de poursuivre son travail avec ses partenaires américains.

Arabie saoudite

Le roi Salmane et son fils, le prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, ont félicité Donald Trump, qui a entretenu des relations chaleureuses avec la puissante monarchie du Golfe pendant son premier mandat.

Irak

«J’ai espoir que la nouvelle administration américaine encouragera une nécessaire stabilité et un dialogue constructif» au Moyen-Orient, a commenté le président irakien Abdel Latif Rachid, dont le pays, un grand allié de l’Iran, cultive aussi un partenariat stratégique avec Washington.

Afrique du Sud

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dit se réjouir de la poursuite de la coopération avec les Etats-Unis, rappelant par ailleurs que l'Afrique du Sud va assurer la présidence du G20 en 2025.

Brésil

«Le monde a besoin de dialogue et de travail commun pour que nous ayons plus de paix, de développement et de prospérité», a souligné le président brésilien de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, qui a également souhaité «chance et succès» à Donald Trump.