Une «priorité absolue» qui fait froid dans le dos

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vladimir Poutine Une «priorité absolue» qui fait froid dans le dos

ATS

23.2.2026 - 07:18

Le président russe Vladimir Poutine a fixé dimanche comme «priorité absolue» le développement des forces nucléaires russes, après l'expiration du dernier traité de désarmement avec les Etats-Unis. Il a aussi promis de continuer à «renforcer» l'armée russe qui combat en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a fixé dimanche comme «priorité absolue» le développement des forces nucléaires russes.
Le président russe Vladimir Poutine a fixé dimanche comme «priorité absolue» le développement des forces nucléaires russes.
ats

Keystone-SDA

23.02.2026, 07:18

23.02.2026, 07:21

«Le développement de la triade nucléaire, qui garantit la sécurité de la Russie et permet d'assurer efficacement la dissuasion stratégique et l'équilibre des forces dans le monde, reste une priorité absolue», a déclaré M. Poutine lors d'une adresse télévisée aux soldats.

Dans ce court discours à l'occasion de la Journée du défenseur de la patrie en Russie, M. Poutine a indiqué vouloir poursuivre les efforts visant à «renforcer l'armée et la marine, en tenant compte de l'évolution de la situation internationale, sur la base de l'expérience militaire acquise au cours de l'opération militaire spéciale», le nom donné par les autorités russes à l'offensive en Ukraine.

Fin du traité New Start. Le poker menteur nucléaire entre Xi, Trump et Poutine s'intensifie

Fin du traité New StartLe poker menteur nucléaire entre Xi, Trump et Poutine s'intensifie

Offensive russe

«Nous allons renforcer de manière qualitative le potentiel de tous les types et genres de forces armées, améliorer leur état de préparation au combat, leur mobilité et leur capacité à agir dans toutes les conditions, même les plus difficiles», a-t-il poursuivi. Ces propos interviennent à deux jours du quatrième anniversaire de l'offensive russe à grande échelle en Ukraine lancée le 24 février 2022.

La Russie et les Etats-Unis, les deux principales puissances nucléaires, ne sont plus liés par aucun traité de désarmement à ce sujet depuis l'expiration, début février, de l'accord New Start. Malgré la fin de cet accord, Moscou a promis de garder une approche «responsable» et de continuer d'observer les limites imposées à son arsenal.

«Pire moment». Tournant majeur : Trump et Poutine relancent la compétition nucléaire

«Pire moment»Tournant majeur : Trump et Poutine relancent la compétition nucléaire

Les plus lus

Une «priorité absolue» qui fait froid dans le dos
Les travailleurs frontaliers sont toujours plus nombreux
Nicolas Sarkozy tente un coup de poker
«Cette pensée que mon gendre pouvait tuer mon neveu me terrifiait»
Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
On n'avait pas vu ça depuis 10 ans: violente tempête de neige à New York !