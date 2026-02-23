Une «priorité absolue» qui fait froid dans le dos

Le président russe Vladimir Poutine a fixé dimanche comme «priorité absolue» le développement des forces nucléaires russes, après l'expiration du dernier traité de désarmement avec les Etats-Unis. Il a aussi promis de continuer à «renforcer» l'armée russe qui combat en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a fixé dimanche comme «priorité absolue» le développement des forces nucléaires russes. ats

Keystone-SDA ATS

«Le développement de la triade nucléaire, qui garantit la sécurité de la Russie et permet d'assurer efficacement la dissuasion stratégique et l'équilibre des forces dans le monde, reste une priorité absolue», a déclaré M. Poutine lors d'une adresse télévisée aux soldats.

Dans ce court discours à l'occasion de la Journée du défenseur de la patrie en Russie, M. Poutine a indiqué vouloir poursuivre les efforts visant à «renforcer l'armée et la marine, en tenant compte de l'évolution de la situation internationale, sur la base de l'expérience militaire acquise au cours de l'opération militaire spéciale», le nom donné par les autorités russes à l'offensive en Ukraine.

Offensive russe

«Nous allons renforcer de manière qualitative le potentiel de tous les types et genres de forces armées, améliorer leur état de préparation au combat, leur mobilité et leur capacité à agir dans toutes les conditions, même les plus difficiles», a-t-il poursuivi. Ces propos interviennent à deux jours du quatrième anniversaire de l'offensive russe à grande échelle en Ukraine lancée le 24 février 2022.

La Russie et les Etats-Unis, les deux principales puissances nucléaires, ne sont plus liés par aucun traité de désarmement à ce sujet depuis l'expiration, début février, de l'accord New Start. Malgré la fin de cet accord, Moscou a promis de garder une approche «responsable» et de continuer d'observer les limites imposées à son arsenal.