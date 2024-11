«Un remaniement complet de l'Etat est difficilement envisageable»

L'experte des Etats-Unis Claudia Brühwiler parle du résultat surprenant de l'élection, des faiblesses des sondages, du manque de profil de Kamala Harris, des intentions de Donald Trump et des possibilités de le freiner.

A propos de la personne Gemeinfrei La SRF qualifie Claudia Franziska Brühwiler d'"une des expertes les plus en vue de Suisse sur les Etats-Unis" : la professeure a étudié les sciences politiques à l'université de Saint-Gall et travaille depuis août 2022 dans son alma mater en tant que chargée de cours pour les études américaines. Elle a publié dernièrement le livre "Out of a Gray Fog : Ayn Rand's Europe".

Avant ce jour d'élection, la course semblait serrée. Êtes-vous surprise que Trump soit maintenant si nettement en tête, tant dans les États que dans le vote populaire ?

Nous avons toujours su que cela pourrait être clair à la fin, parce que tous les sondages se trouvaient dans la marge d'erreur et cela signifiait qu'il était tout à fait possible que cela devienne clair à la fin - c'est-à-dire que par exemple l'un des candidats ou la candidate rafle tous les swing states, c'était possible malgré la situation initiale serrée des sondages.

Mais ?

Ce qui surprend maintenant - et cela a surpris tous les médias américains qui suivent tout cela de très près et tous les commentateurs - c'est la rapidité avec laquelle cela a été clair. Pour la Pennsylvanie, nous sommes partis du principe que nous devions être patients, que les résultats seraient recomptés, etc. Mais maintenant, les résultats sont si clairs que l'on doit à nouveau se poser la question: qu'a-t-on manqué en amont ?

A Las Vergas, dans l'Etat américain du Nevada, les partisans* de Trump ont toutes les raisons d'exulter lorsqu'il est annoncé que Trump a gagné les votes de Pennsylvanie qui lui assurent sa réélection. Image : Keystone

Avons-nous à nouveau un cas non déclaré dans lequel des participants à des sondages n'ont pas osé avouer qu'ils votaient Trump ?

Nous ne le saurons vraiment qu'après coup, surtout si nous regardons qui a voté pour lui. L'une des grandes lacunes de nombreux instituts de sondage ou de grands sondages est de savoir qui ils atteignent. Il y a une tendance à ce que les conservateurs soient moins bien atteints, parce qu'ils refusent tout simplement de participer. Mais les minorités et les jeunes électeurs sont également plus difficiles à atteindre.

Comment peut-on remédier à cela?

On a commencé à passer à des sondages basés sur le web pour compenser le fait que tout le monde n'a plus de téléphone fixe par exemple. Avant, c'était quasiment le moyen de faire des sondages. Mais où se situe exactement l'erreur maintenant, cela reste à voir. Et il sera surtout intéressant de voir qui Kamala Harris a perdu parmi les électeurs qui avaient encore aidé Joe Biden à gagner en 2020.

Comment Trump a-t-il pu convaincre autant d'électeurs, et qu'est-ce qui a freiné Kamala Harris ?

Comme je l'ai dit, nous n'aurons une partie de la réponse que lorsque nous verrons qui a voté et comment. Mais ce qui est apparu, c'est que les électeurs et électrices avaient avant tout une grande préoccupation dans cette élection. Les sondages de sortie l'ont également confirmé, et il s'agit de la situation économique. Celle-ci est bien sûr automatiquement imputée à l'administration au pouvoir. Et Kamala Harris fait désormais partie de cette administration au pouvoir.

La vice-présidente aux côtés du président Joe Biden à la Maison Blanche : "Harris fait désormais partie de cette administration au pouvoir". Image : Keystone

N'a-t-elle pas pris ses distances avec Joe Biden ?

Chaque fois qu'elle a parlé d'un nouveau départ et d'un renouveau, les électeurs ont bien sûr dû se dire : «Tu fais déjà partie de ce qui est - que doit donc signifier exactement ce changement ?» Surtout aussi lorsque la candidate dit en même temps qu'elle n'a rien fait de différent de son chef. L'autre chose est que Kamala Harris est devenue insaisissable pour de nombreux Américains. Cela nous semble un peu paradoxal au vu de l'attention médiatique dont elle a bénéficié et de la présence de ces élections - ici comme là-bas.

Elle manque donc de profil ?

En fait, beaucoup d'Américains n'ont pas vraiment pu comprendre en quoi elle se distingue de Joe Biden et quelles sont ses visions personnelles. Il faut alors se demander si c'était dû au temps ? La campagne électorale a été très courte, par la force des choses. Ou était-ce dû à la manière dont elle a communiqué et aux médias qu'elle a utilisés ?

Pensez-vous que de nombreux hommes ont eu un problème avec l'élection d'une femme à la fonction suprême ?

L'accusation de sexisme a bien sûr été rapidement servie, mais comme je l'ai dit : nous devons d'abord voir qui a voté et comment. Nous pourrons sans doute constater l'écart entre les sexes, mais nous l'avons également constaté chez Hillary Clinton et Joe Biden. Nous voyons donc que ce sont surtout les femmes diplômées qui votent différemment des autres électeurs. Mais tant que nous n'avons pas les chiffres, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives.

"Les femmes diplômées votent différemment des autres électeurs" : une bénévole de la League of Women Voters of Ohio s'adresse aux jeunes femmes à l'université d'État de l'Ohio à Columbus le 26 septembre pour qu'elles s'inscrivent. Image : Keystone

Mais sur le papier, l'économie américaine ne se porte pas si mal : pourquoi Harris n'a-t-elle pas réussi à marquer des points ?

Il est vrai que la situation économique générale est excellente : nous avons un faible taux de chômage, nous avons de la croissance et les salaires ont également augmenté. Mais cette fois-ci, la devise n'est pas «It's the economy, stupid» comme pour Bill Clinton, mais - comme l'a joliment transformé un commentateur -« "It's the inflation, stupid"». C'est ce qui fait tourner la tête des Américaines et des Américains : le panier de la ménagère est tout simplement toujours aussi cher.

Est-ce vraiment le cas ?

Par exemple, les œufs coûtent trois fois plus cher qu'il y a trois ans, et quand on entend dire qu'il y a eu des augmentations de salaire, il faut dire que, d'une part, elles n'ont pas été accordées à tout le monde et que, d'autre part, les gens ne considèrent pas les augmentations de salaire comme une compensation de l'inflation, mais qu'ils partent du principe qu'ils ont fait quelque chose pour cela. Les gens comparent maintenant les prix avec ceux qu'ils ont payés auparavant. Et ce sont justement ceux qui n'ont pas encore connu d'augmentation de salaire qui en souffrent le plus. L'autre problème est celui du logement, qui est devenu plus rare et plus difficile à payer, surtout dans les régions en croissance.

Il semble que les républicains vont également prendre le contrôle du Sénat, qui approuve les nominations à des postes élevés : Trump va-t-il transformer l'Etat d'ici les élections de mi-mandat dans deux ans ?

C'est un spectre que les démocrates ont également évoqué à plusieurs reprises : Une restructuration complète de l'État est difficilement envisageable. Ce que nous savons, c'est qu'il y aura du remaniement dans l'administration fédérale. On s'est donné du mal pour recruter beaucoup de jeunes qui pourront entrer dans l'administration fédérale. On sera également mieux préparé pour repourvoir les postes supérieurs. C'était encore un grand chaos en 2016, quand on n'avait en fait aucune liste de personnel au début du mandat de Trump.

"Grand chaos" : lors de son investiture le 10 janvier 2017, Trump était moins bien préparé à son mandat qu'aujourd'hui. Image : Keystone

Le grand remplacement est-il en marche ?

En ce qui concerne par exemple la fermeture de ministères, le dernier mot n'a probablement pas encore été dit. D'autant plus que Donald Trump s'était fortement distancé du Project 2025 et qu'il veille désormais à ce qu'aucune personne liée à ce programme ne fasse partie de son équipe de transition.

Qu'en est-il de la Cour suprême ?

Le Sénat permettra peut-être à deux juges un peu vieillissants de prendre leur retraite. L'un serait Samuel Alito, l'autre serait le juge le plus ancien et le plus âgé, Clarence Thomas. Ils seraient sans doute remplacés par des juges plus jeunes, qui consolideraient alors la majorité conservatrice de la Cour suprême pour quelques années encore.

Si Trump ne tient pas quatre ans, son vice-président J.D. Vance prendrait le relais : Où le situez-vous ?

J.D. Vance fait partie d'un mouvement appelé post-libéral. Il est également proche du mouvement national-conservateur. Cela signifie qu'il mène une politique familiale très traditionaliste qu'il souhaite mettre en avant. Il ne cesse de souligner l'importance de familles saines et d'opportunités pour les familles pour l'avenir de l'Amérique. Il suit également une ligne protectionniste en matière de politique économique. Et il est isolationniste par conviction. C'est une différence par rapport à Trump, qui n'a pas de convictions politiques dans ce sens, mais plutôt des instincts.

Post-libéral et national-conservateur : James David Vance, ici aux côtés de sa femme Usha, sera le nouveau vice-président des Etats-Unis. Image : Keystone

Quelles possibilités restent maintenant aux démocrates pour contrôler la politique des républicains et de Trump ?

Il faut attendre le résultat des élections à la Chambre des représentants. Là, les chances sont encore intactes pour que les démocrates obtiennent une majorité. L'autre chose est qu'il n'y a pas de contrainte de groupe pour les partis américains - et nous avons vu à quel point la situation était chaotique chez les républicains lorsqu'il s'agissait de désigner un nouveau porte-parole pour la Chambre des représentants. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un parti discipliné se mette soudainement à suivre Trump.

Y a-t-il des freins institutionnels ?

Les sénatrices et sénateurs, les députés sont avant tout engagés dans leur propre réélection et moins dans celle de Donald Trump. Il faut bien sûr aussi tenir compte du fait que l'Amérique est un État fédéral et que les démocrates sont aux commandes dans de nombreux États. C'est toujours un contrepoids. Les contrôles et les équilibres ne se réduisent pas simplement au niveau fédéral, mais s'étendent au niveau des États.

Droits de douane universels, réduction de l'engagement de l'OTAN et fin de la guerre en Ukraine : vous attendez-vous à ce que Donald Trump tienne ses promesses électorales ?

Nous nous retournons sur 2016 et voyons que le mur avec le Mexique n'est pas en place, que les États-Unis sont toujours dans l'OTAN et que même la politique économique a finalement été beaucoup plus républicaine et traditionaliste que promis. De ce point de vue, nous ne devons pas le prendre au pied de la lettre, mais nous devons le prendre au sérieux.