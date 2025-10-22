  1. Clients Privés
Etats-Unis-Brésil Une rencontre Trump-Lula en Malaisie est à l'étude

ATS

22.10.2025 - 18:59

Des discussions sont en cours pour organiser une rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d'un prochain sommet régional en Malaisie. L'annonce a été faite mercredi par un responsable américain.

Des discussions sont en cours pour organiser une rencontre entre le président brésilien Lula et son homologue américain Donald Trump (archives).
Des discussions sont en cours pour organiser une rencontre entre le président brésilien Lula et son homologue américain Donald Trump (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.10.2025, 18:59

22.10.2025, 19:08

Les deux dirigeants ont commencé à aplanir leurs différends après des mois de tensions liées au procès et à la condamnation de l'allié de M. Trump, l'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Le républicain Trump et le dirigeant de gauche Lula doivent tous deux se rendre au sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) qui débute dimanche à Kuala Lumpur.

«Le président Trump a exprimé son intérêt pour une rencontre avec le président Lula à la suite de leur conversation amicale» au début du mois, a déclaré à l'AFP ce haut responsable sous le couvert de l'anonymat.

«Des discussions sont en cours pour faciliter la tenue d'une telle réunion pendant que le président Trump est en Malaisie», a-t-il ajouté.

Ombre de Bolsonaro

Le président américain a infligé des droits de douane de 50% sur les produits brésiliens et a notamment sanctionné un haut magistrat de ce pays, une mesure de rétorsion contre la plus grande économie d'Amérique latine où Jair Bolsonaro a été condamné en septembre à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Lula avait demandé lui-même à Donald Trump de lever les surtaxes frappant une partie des exportations de son pays, début octobre lors d'un premier échange officiel entre les deux dirigeants depuis le début de la crise diplomatique. M. Trump avait alors salué une «très bonne» conversation téléphonique.

Depuis lors, les chefs de la diplomatie américain Marco Rubio et brésilien Mauro Vieira se sont entretenus au téléphone et rencontrés à Washington à la mi-octobre.

Les deux parties avaient alors affirmé avoir eu des «discussions très positives sur le commerce et les questions bilatérales en cours», ouvrant la voie à une meilleure coopération future, selon un communiqué publié par le département d'Etat américain.

