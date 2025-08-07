  1. Clients Privés
Selon le Kremlin Une rencontre Trump-Poutine «dans les prochains jours»

ATS

7.8.2025 - 10:27

Une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine est prévue «dans les prochains jours». Les préparatifs de ce sommet ont déjà commencé, a indiqué jeudi le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov, cité par les agences d'Etat russes.

Donald Trump et Vladimir Poutine s'étaient rencontrés en 2019 lors du sommet du G20 à Osaka (archives).
Donald Trump et Vladimir Poutine s'étaient rencontrés en 2019 lors du sommet du G20 à Osaka (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.08.2025, 10:27

07.08.2025, 11:43

«A la suggestion de la partie américaine, un accord de principe a été conclu pour organiser un sommet bilatéral dans les prochains jours», a déclaré M. Ouchakov. «Nous commençons maintenant à régler les détails avec nos collègues américains», a-t-il ajouté.

Le diplomate a indiqué que cette rencontre pourrait se tenir «la semaine prochaine» et qu'un lieu avait été convenu «en principe» entre les deux parties, sans toutefois préciser lequel.

La Russie n'a en revanche pas répondu à l'idée américaine d'une rencontre à trois entre MM. Trump, Poutine et le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, a-t-il précisé.

Mercredi, dans une soudaine accélération diplomatique des efforts visant à mettre fin au conflit en Ukraine qui dure depuis début 2022, le président américain avait évoqué une rencontre «très bientôt» avec Vladimir Poutine, selon la presse américaine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré jeudi son appel pour une rencontre en face-à-face avec M. Poutine, estimant qu'un sommet au niveau des dirigeants constituait «une priorité très claire» pouvant «déboucher sur une paix véritablement durable».

Guerre en Ukraine. Trump prêt à rencontrer Poutine «très bientôt»

Guerre en UkraineTrump prêt à rencontrer Poutine «très bientôt»

Ces déclarations interviennent dans la foulée d'une visite jugée «productive» de l'émissaire américain Steve Witkoff à Moscou, où celui-ci s'est notamment entretenu avec Vladimir Poutine.

M. Zelensky a de son côté échangé avec M. Trump au téléphone mercredi, après la visite de Steve Witkoff au Kremlin. Plusieurs dirigeants européens ont également pris part à cette conversation.

Le dirigeant ukrainien a déclaré jeudi matin qu'il avait prévu de tenir «plusieurs» conversations au cours de la journée, notamment avec le chancelier allemand Friedrich Merz, ainsi qu'avec des responsables français et italiens.

Malgré une rencontre «productive». Trump maintient son ultimatum contre la Russie

Malgré une rencontre «productive»Trump maintient son ultimatum contre la Russie

