Jair Bolsonaro condamné Une riposte cinglante de la part de Donald Trump ?

ATS

12.9.2025 - 07:28

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a assuré que les Etats-Unis allaient «répondre en conséquence» à la condamnation jeudi pour tentative de coup d'Etat de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro. M. Rubio a dénoncé une «chasse aux sorcières».

Jair Bolsonaro est politiquement proche de Donald Trump.
Jair Bolsonaro est politiquement proche de Donald Trump.
ats

Keystone-SDA

12.09.2025, 07:28

12.09.2025, 07:39

«Les persécutions politiques menées par (le juge) Alexandre de Moraes, sanctionné (aux Etats-Unis) pour ses violations des droits humains, se poursuivent, lui et d'autres membres de la Cour suprême du Brésil ayant injustement décidé d'emprisonner l'ancien président Jair Bolsonaro», a dit le secrétaire d'Etat américain sur X.

«Les Etats-Unis vont répondre en conséquence à cette chasse aux sorcières», a-t-il promis, Washington ayant déjà exercé diverses formes de pressions sur le Brésil pour soutenir Jair Bolsonaro, politiquement proche de Donald Trump.

La justice a tranché. Coup d'Etat au Brésil : Bolsonaro condamné à 27 ans de prison

La justice a tranchéCoup d'Etat au Brésil : Bolsonaro condamné à 27 ans de prison

