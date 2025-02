La Semaine de l'égalité organisée par la Ville de Genève se penchera dès mardi sur les questions d'égalité de genre chez les jeunes. Conférences, tables rondes et ateliers figurent au programme jusqu'au 14 mars.

La Semaine de l'égalité organisée par la Ville de Genève se penchera dès mardi et jusqu'au 14 mars sur les questions d'égalité de genre chez les jeunes (illustration). ATS

Keystone-SDA, za, ats ATS

Intitulée «Le futur c'est maintenant!», l'édition 2025 vise à explorer les enjeux d'égalité de genre au sein de la jeunesse. La manifestation, qui coïncide avec la Journée internationale des droits des femmes, entend réaffirmer la nécessité d'un engagement intergénérationnel afin de construire une société durable et inclusive.

Elle s'ouvrira mardi avec la journaliste et autrice française Pauline Ferrari sur le ciblage des très jeunes par les mouvements masculinistes. L'entretien sera précédé d'une présentation du 3e Baromètre national de l'égalité focalisé sur les 15-25 ans. La semaine suivante, Gabrielle Richard parlera de son ouvrage «Protéger nos enfants», autour du droit à l'autodétermination des jeunes.

Didier Valentin, alias DrKpote, et Coline de Senarclens discuteront d'éducation au genre, de sexualités et de consentement. Et pour clore la Semaine de l'égalité, la journaliste et autrice Salomé Saqué présentera son travail développé dans «Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse».

Des ateliers proposeront d'apprendre à se défendre, que ce soit en créant des mèmes pour faire face aux discours de haine sur les réseaux sociaux ou en trouvant des ressources en ligne auprès de différentes communautés. Une pièce de théâtre interrogeant le mythe de la virilité et une soirée cinéma, avec «La Leçon de piano», de Jane Campion, complètent le programme.

www.semaine-egalite.ch