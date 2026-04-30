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«Des propos sans détours» Une série documentaire dévoilera des enregistrements inédits de Lady Di

Basile Mermoud

30.4.2026

La princesse Diana va faire l'objet d'une série documentaire, basée sur cinq heures d'enregistrements inédits, qui devrait sortir en 2027, à l'occasion du trentième anniversaire de la mort tragique de Lady Di, ont annoncé jeudi les producteurs.

La série intégrera également le point de vue de l'entourage proche de Diana, notamment ses conseillers et amis intimes, son coiffeur, son garde du corps et son attaché de presse (archives).
La série intégrera également le point de vue de l'entourage proche de Diana, notamment ses conseillers et amis intimes, son coiffeur, son garde du corps et son attaché de presse (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

30.04.2026, 22:11

Le titre provisoire du feuilleton est «Diana : la vérité jamais entendue». Les sociétés de production Love Monday TV et 53 Degrees Global assurent que ce documentaire sur la famille royale britannique contiendra des révélations qui «changeront à jamais la perception que le public a de Diana».

«Les propos sans détours» de l'ex-princesse de Galles «brossent un portrait plus complet : celui d'une femme qui subissait des pressions, redéfinissait son rôle et avançait avec conviction», ont développé les producteurs dans un communiqué. Réalisés en 1991, ces enregistrements contiennent des conversations privées entre Diana et son ami proche, le docteur James Colthurst.

Sortis clandestinement du palais de Kensington, où elle vivait avec Charles, les enregistrements ont été remis à l'écrivain Andrew Morton, qui s'en est partiellement servi pour son livre «Diana : sa vraie histoire», publié en 1992.

Mais «au cours des trois décennies qui se sont écoulées depuis la mort de Diana, moins d'une heure de ces enregistrements a été écoutée», assurent les producteurs.

Dans ces entretiens, «on entend son humour contagieux et son rire pétillant alors qu'elle révèle des vérités sur la vie au sein de la famille la plus célèbre du monde».

«Les téléspectateurs seront surpris d'entendre à quel point ses prédictions étaient justes», promettent les producteurs. «Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est d'entendre ce que Diana pensait de Charles, Camilla, William, Harry, (l'ex-duchesse d'York) Fergie et même Andrew Mountbatten-Windsor, à la lumière de tout ce qui s'est passé depuis.»

La série intégrera également le point de vue de l'entourage proche de Diana, notamment ses conseillers et amis intimes, son coiffeur, son garde du corps et son attaché de presse.

Diana est décédée le 31 août 1997, lors d'une collision en voiture sous le pont de l'Alma à Paris, alors que son véhicule était poursuivi par des paparazzis. Depuis sa mort tragique, la famille royale britannique a connu de nombreux rebondissements.

L'actuel roi Charles III a épousé Camilla en 2005, et le prince Harry, fils cadet de Diana, s'est brouillé avec la famille et a déménagé aux États-Unis avec son épouse Meghan.

Plus récemment, Andrew, le frère cadet de Charles III, est tombé en disgrâce, a perdu son titre et a même été brièvement arrêté pour ses liens avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein.

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