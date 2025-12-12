  1. Clients Privés
Droits de douane Une structure à deux échelons pour négocier avec les Etats-Unis

ATS

12.12.2025 - 12:32

Les négociations en vue de la conclusion d'un accord commercial juridiquement contraignant avec les Etats-Unis seront dirigées par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Celui-ci sera secondé par un groupe de suivi dans lequel tous les départements et la Chancellerie fédérale sont représentés.

Le président américain Trump lors de son annonce sur les droits de douane (archives).
Le président américain Trump lors de son annonce sur les droits de douane (archives).
Mark Schiefelbein/AP/dpa

Keystone-SDA

12.12.2025, 12:32

La nouvelle structure organisationnelle est mise en place immédiatement, a indiqué vendredi le Conseil fédéral. Elle se concentre sur la négociation de l'accord commercial et sera active jusqu'à la ratification de celui-ci.

Le mandat de la structure de pilotage établie par le Conseil fédéral le 9 avril arrive à son terme. Dirigée par le Département fédéral des affaires étrangères, elle coordonnait les questions économiques et financières en suspens entre la Suisse et les Etats-Unis.

