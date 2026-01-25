  1. Clients Privés
Jusqu’à -45 °C Une violente tempête hivernale s’abat sur les États-Unis

ATS

25.1.2026 - 09:26

Une tempête hivernale majeure déferle dimanche vers le nord-est des Etats-Unis après avoir provoqué d'importantes chutes de neige dans le centre, menaçant des millions d'Américains de coupures d'électricité et d'une paralysie des transports.

Plus habituée aux températures clémentes, la ville de Dallas, au Texas, a vu le thermomètre chuter à -6°C.
Plus habituée aux températures clémentes, la ville de Dallas, au Texas, a vu le thermomètre chuter à -6°C.
ATS

Keystone-SDA

25.01.2026, 09:26

25.01.2026, 09:30

De nombreux supermarchés ont été dévalisés face aux prévisions des services météo nationaux (NWS) qui ont annoncé d'abondantes chutes de neige et des accumulations de glace aux potentielles conséquences «catastrophiques à l'échelle locale» des plaines du sud jusqu'au littoral atlantique. Au total, 20 États ainsi que la capitale américaine, Washington, ont déclaré l'état d'urgence.

État d'urgence déclaré. Une tempête hivernale majeure déferle sur les Etats-Unis

État d'urgence déclaréUne tempête hivernale majeure déferle sur les Etats-Unis

Environ 14'000 vols à destination et en provenance des Etats-Unis ont été annulés au cours du week-end, et des milliers d'autres ont été retardés, selon FlightAware. La tempête, qualifiée d'«inhabituellement étendue et de longue durée» par le NWS, est provoquée par l'arrivée d'une masse d'air arctique en provenance du Canada.

A New York, où les températures devraient rester négatives toute la journée et où jusqu'à 30 centimètres de neige sont attendus à Central Park, le maire Zohran Mamdani a demandé d'éviter tous les déplacements non essentiels dimanche. Une décision sera prise dans la journée concernant une éventuelle fermeture des écoles lundi, auquel cas les cours seraient assurés en ligne.

Le Texas grelotte

Des chutes de neige ont déjà été enregistrées samedi dans le centre des Etats-Unis, notamment au Kansas, en Oklahoma et dans le Missouri, où certaines localités montraient 20 centimètres au sol samedi soir, a indiqué le NWS.

Ville du sud plus habituée aux températures clémentes, Dallas a vu le thermomètre chuter à -6°C. A Houston, des centres d'accueil, notamment pour les sans-abri, ont ouvert samedi après-midi dans cette ville de près de 2,4 millions d'habitants.

«La nuit dernière, je suis resté dans mon campement sous la pluie, et il ne faisait même pas vraiment froid. Mais je sais que ce soir, cela me tuerait probablement», a déclaré à l'AFP Caroll Eaton, un sans-abri de 71 ans rencontré à Houston.

Tempêtes. Vague de froid, vents violents, coupures d'électricité: gabegie en Europe

TempêtesVague de froid, vents violents, coupures d'électricité: gabegie en Europe

Alors que le réseau électrique du Texas avait connu une panne générale lors de la dernière grande tempête hivernale en 2021, les autorités se sont montrées rassurantes sur sa solidité cette fois-ci.

Selon le site poweroutage.us, plus de 180'000 foyers et commerces étaient néanmoins sans électricité dimanche matin, dont quelque 45'000 au Texas et 67'000 dans l'Etat voisin de Louisiane.

Donald Trump a déclaré samedi avoir approuvé des déclarations d'urgence pour 12 Etats du sud et de la côte est, ce qui permettra le déploiement plus rapide des moyens de la Fema, l'agence américaine de gestion des catastrophes naturelles. «Restez en sécurité et restez au chaud!», a de nouveau exhorté le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Vortex polaire

Vendredi il avait anticipé l'arrivée de la tempête pour exprimer de nouveau son scepticisme à propos du changement climatique: «Est-ce que les insurgés environnementaux pourraient m'expliquer s'il vous plaît: QU'EST-CE QUI EST ARRIVE AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE?»

Le rapport entre le changement climatique et les tempêtes hivernales de ce type, quand l'air arctique d'ordinaire confiné au pôle Nord s'échappe vers le continent nord-américain, fait l'objet de débats au sein de la communauté scientifique.

Les chercheurs relèvent que les perturbations du vortex polaire, qui envoient ces masses d'air arctique vers les Etats-Unis, deviennent plus fréquentes depuis vingt ans. Cela pourrait être dû au réchauffement relativement rapide de l'Arctique, qui affaiblit la ceinture de vents isolant habituellement l'atmosphère au-dessus de cette zone polaire de l'Amérique du Nord.

Mais les scientifiques attendent d'avoir davantage de données, sur une plus longue période, pour établir fermement un lien entre ces tempêtes hivernales extrêmes et le dérèglement climatique.

«Cinq ou six minutes»

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a exhorté les habitants à rester chez eux en raison du froid glacial. «Cinq ou six minutes à l'extérieur peuvent être littéralement dangereuses pour votre santé», a-t-elle souligné.

Les autorités ont mis en garde contre un froid extrême, potentiellement mortel, qui pourrait persister jusqu'à une semaine après la tempête, en particulier dans les Grandes Plaines du Nord et le Haut-Midwest, où les températures devraient descendre en dessous de -45 °C.

