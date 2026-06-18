Une vague de drones ukrainiens déferle sur Moscou

L'Ukraine a lancé tôt jeudi matin sa plus importante attaque de drones contre Moscou depuis au moins deux ans, provoquant des incendies dans la région autour de la capitale russe et perturbant son principal aéroport, selon les autorités.

Plusieurs projectiles ont touché une raffinerie près de Moscou. ats

Keystone-SDA ATS

Plusieurs projectiles ont également touché une raffinerie lors de cette «attaque de grande envergure», a affirmé le maire de Moscou, Sergueï Sobianine. Il n'a pas précisé l'étendue des dégâts, mais plusieurs médias russes ont rapporté qu'elle était en feu.

L'attaque sur une raffinerie à Moscou est une «réponse pleinement justifiée aux attaques russes contre nos villes et nos communautés», a déclaré sur les réseaux sociaux le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Des vidéos non vérifiées diffusées sur les réseaux sociaux semblent montrer d'épaisses colonnes de fumée noire au-dessus de la ville, ou des drones vrombissant dans le ciel. Les autorités russes restreignent la publication de photos et de vidéos des sites touchés par des drones ukrainiens.

L'attaque survient au moment où le président russe Vladimir Poutine accueille depuis mercredi soir des dirigeants asiatiques pour un sommet de deux jours Russie-Asean à Kazan, à environ 700 kilomètres à l'est de la capitale.

Ces derniers mois, Kiev a intensifié ses frappes de drones contre la Russie, visant notamment les raffineries de pétrole, alors que les négociations diplomatiques pour essayer de mettre fin au conflit qui dure depuis plus de quatre ans restent dans l'impasse.

Raffinerie touchée

«Les forces de défense aérienne continuent de repousser une attaque de grande envergure. Plusieurs drones ont réussi à atteindre la MNPZ», une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie, située dans la capitale, a écrit M. Sobianine sur Telegram.

Atteinte par les drones, la MNPZ située dans le quartier de Kapotnia (sud-est) est une raffinerie de la société russe Gazpromneft, qui assure plus d'un tiers des besoins en carburant de la capitale russe, notamment pour ses aéroports, selon des informations disponibles sur son site officiel. Mardi, cette même raffinerie avait déjà été visée par une vaste attaque de drones ukrainiens.

Le principal aéroport de Moscou, celui de Chérémétievo, a annoncé qu'il avait procédé à des évacuations de passagers vers «des lieux sécurisés» et restreint les vols durant les tirs.

Peu avant 05h00 GMT, ces mesures ont été levées et l'aéroport a commencé à revenir à la normale, selon un communiqué publié par Moscou-Chérémétiévo.

Dans la région de Moscou, l'attaque de drones a touché un immeuble résidentiel et des débris de drones ont déclenché un incendie dans un centre commercial, selon le gouverneur régional, Andreï Vorobiov.

Les défenses aériennes russes ont abattu 180 drones qui s'approchaient de Moscou, a déclaré M. Sobianine, tandis que le ministère russe de la Défense a indiqué avoir intercepté plus de 500 drones ukrainiens durant la nuit.

Il s'agit de la plus importante attaque contre Moscou depuis au moins deux ans, a rapporté l'agence de presse officielle russe TASS. La Russie continue de frapper presque quotidiennement l'Ukraine avec des drones et des missiles, plus de quatre ans après le début du conflit, le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

ASEAN

L'attaque ukrainienne a eu lieu quelques heures avant un sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à Kazan.

La Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Malaisie et Singapour ont dépêché leurs Premiers ministres, tandis que les Philippines ont envoyé leur président, Ferdinand Marcos. En état de guerre, l'économie russe est confrontée à une forte inflation, à une pénurie de main-d'oeuvre et à des coûts d'emprunt élevés.

L'avancée des forces russes sur le front ukrainien a ralenti cette année, tandis que Kiev a multiplié les attaques sur le sol russe.

Lors d'un sommet du G7 en France en début de semaine, le président américain Donald Trump a déclaré que Moscou devrait «conclure un accord» pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a refusé à plusieurs reprises les propositions de pourparlers en face à face avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.