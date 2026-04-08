«Une victoire totale et complète» - Donald Trump bombe le torse

Le président américain Donald Trump a déclaré à l'AFP mardi que les Etats-Unis avaient remporté une «victoire totale et complète» en concluant un accord de cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran.

Guerre au Moyen-Orient: des négociations entre l'Iran et les États-Unis prévues à partir de ce vendredi à Islamabad (Pakistan) pic.twitter.com/hKKetQ5gD2 — BFM (@BFMTV) April 8, 2026

Keystone-SDA ATS

«Une victoire totale et complète. 100%. Il n'y a aucun doute là-dessus», a dit le président Trump dans une courte interview après l'annonce de l'accord.

Il n'a pas voulu dire s'il reviendrait à ses menaces initiales de détruire les centrales électriques et les ponts iraniens si l'accord venait à échouer. «Vous allez devoir attendre de voir», a déclaré M. Trump à l'AFP.

Mais il a affirmé que la question de l'uranium iranien serait «parfaitement réglée». Ce sujet est un point-clé du conflit, que Washington affirme mener pour s'assurer que l'Iran ne puisse pas développer d'arme nucléaire. «Cela sera parfaitement réglé, sinon je n'aurais pas accepté», a insisté le président américain, sans plus de précision.

Il a ajouté penser que la Chine avait incité l'Iran à rejoindre la table des négociations pour conclure l'accord de cessez-le-feu. «C'est ce que j'entends dire», a répondu M. Trump lors d'un entretien téléphonique, interrogé sur l'implication éventuelle de Pékin pour amener Téhéran, son allié, à négocier une trêve.

Le président américain doit se rendre à Pékin en mai pour rencontrer son homologue chinois Xi Jinping.