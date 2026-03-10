  1. Clients Privés
Trump, Netanyahu et Satan L’Iran publie une vidéo de propagande en animation Lego

Basile Mermoud

10.3.2026

L'Iran riposte aux attaques américaines et israéliennes avec des missiles et des drones mais mène également une guerre de propagande, avec notamment une vidéo d'animation façon Lego mêlant Donald Trump, tirs de missiles et avions de combat.

Agence France-Presse

10.03.2026, 19:15

10.03.2026, 19:25

La vidéo de l'institut d'Etat iranien Revayat-e Fath a été diffusée à la télévision nationale, dans la foulée de l'offensive américano-israélienne du 28 février lors de laquelle le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué.

Depuis, cette séquence de deux minutes a été partagée sur les plateformes appartenant à Meta ainsi que sur X, recueillant des dizaines de milliers de mentions «J'aime».

Dépourvue de dialogue, elle semble avoir été conçue pour avoir une portée internationale dans une guerre qui a fait paniquer les marchés et divise l'opinion publique mondiale.

«Wake up. Daddy’s home». Une vidéo de la Maison blanche mêle pop-culture et bombardements en Iran

«Wake up. Daddy’s home»Une vidéo de la Maison blanche mêle pop-culture et bombardements en Iran

La vidéo s'ouvre sur des représentations façon Lego du président américain Trump, flanqué du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et d'une figure diabolique, en train de regarder un album intitulé «Epstein file» (sic).

Elle montre ensuite Donald Trump appuyer sur un bouton rouge pour déclencher la guerre et envoyer un missile, frappant ce qui ressemble à une salle de classe.

Après que leur enseignante écrit au tableau les mots «Ma patrie, c'est ma vie», l'écran devient noir. La scène suivante montre un sac à dos rose et une paire de chaussures roses dans les décombres d'une frappe.

L'Iran a accusé les Etats-Unis et Israël d'avoir bombardé une école au premier jour de la guerre à Minab (sud), faisant plus de 150 morts dont de nombreux enfants.

Entretien avec un expert en géopolitique. «On voit là encore la naïveté des politiciens européens»

Entretien avec un expert en géopolitique«On voit là encore la naïveté des politiciens européens»

Ni les Etats-Unis, ni Israël n'ont admis avoir mené une telle frappe, avant que Donald Trump assure lundi qu'une enquête était «en cours». L'AFP n'a pas été en mesure d'accéder au site pour vérifier de manière indépendante le bilan ou les circonstances des faits.

Sur fond de musique patriotique, la vidéo montre ensuite la riposte des Gardiens de la Révolution, qui attaquent Israël et les intérêts américains dans la région. Elle se clôt sur un message indiquant qu'elle a été réalisée à la mémoire des écoliers tués par la frappe, «martyrisés par les terroristes sionistes et américains».

