Unique survivant d’un effroyable crash, il évoque son calvaire

«Dieu m'a donné la vie mais m'a pris tout mon bonheur»: l'unique survivant du crash d'Air India qui a fait 260 morts en juin, a raconté avoir «tout perdu» dans cette catastrophe et devoir «lutter» chaque jour.

Un avion à destination de Londres s'écrase à Ahmedabad avec 242 personnes à bord Un avion de la compagnie Air India, avec un total de 242 passagers et membres d'équipage à bord et à destination de Londres-Gatwick, s'est écrasé jeudi au décollage de l'aéroport d'Ahmedabad dans le nord-ouest de l'Inde, ont annoncé les autorités. 12.06.2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Je suis le seul survivant. Je n'arrive toujours pas à y croire. C'est un miracle», dit Vishwash Kumar Ramesh, 39 ans, dans une interview à la BBC diffusée lundi.

Mais ce Britannique d'origine indienne qui vit à Leicester (centre de l'Angleterre) a surtout raconté son traumatisme depuis le crash du Boeing 787 Dreamliner, qui s'est écrasé au décollage à Ahmedabad, dans le nord-ouest de l'Inde. Son frère cadet fait partie des victimes.

Vishwash Kumar Ramesh était assis à l'avant gauche de l'appareil à la place 11 A, tout près d'une des portes de secours. Les images le montrant marcher, sonné, près de la carcasse de l'avion ont fait le tour du monde. «Je ne peux rien dire maintenant» à propos du crash, a-t-il dit. C'est trop «dur». Il a raconté à l'agence britannique PA avoir «sans cesse» des «flashbacks» et être incapable de dormir plus de trois ou quatre heures.

«Force»

Vishwash Kumar Ramesh a décrit sa douleur mentale et physique - au genoux, à l'épaule, au dos et au bras en raison de brûlures -, ainsi que son sentiment de solitude. «Je reste assis seul dans ma chambre, sans parler à ma femme, à mon fils. Ce que j'aime, c'est être seul chez moi», a-t-il raconté.

Le survivant a affirmé avoir «tout perdu», son bonheur, son frère qui était sa «force». Il a également parlé de la souffrance de sa famille. «Chaque jour est douloureux», a expliqué Vishwash Kumar Ramesh. Des proches de M. Ramesh ont affirmé qu'il n'avait reçu aucun traitement médical depuis son retour au Royaume-Uni.

Au total, 242 personnes se trouvaient à bord du Boeing 787 d'Air India lorsque l'appareil s'est écrasé. Dix-neuf habitants de la ville ont par ailleurs péri au sol quand l'appareil a explosé dans une boule de feu sur un quartier de la ville.

Dans un rapport préliminaire publié en juillet, le Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens (AAIB) a révélé que l'alimentation en kérosène des deux réacteurs de l'appareil avait été interrompue juste après son décollage. Cette coupure a causé une brusque perte de puissance de l'appareil, tombé sur des bâtiments proches de l'aéroport.