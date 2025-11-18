  1. Clients Privés
L'envers des droits de douane Uniterre ne veut pas des poulets et des boeufs américains

ATS

18.11.2025 - 16:53

L'organisation paysanne indépendante Uniterre rejette la concession faite par le Conseil fédéral sur l'importation de poulets et de boeufs américains dans le cadre de l'accord conclu par la Suisse et les Etats-Unis sur les droits de douane. Elle menace aussi de n'accepter aucune concession éventuelle sur la filière du lait.

Uniterre appelle le Conseil fédéral à respecter le choix démocratique d’un système alimentaire durable et crédible (archives).
Uniterre appelle le Conseil fédéral à respecter le choix démocratique d’un système alimentaire durable et crédible (archives).
DAMIEN MEYER / AFP

Keystone-SDA

18.11.2025, 16:53

Dans un communiqué publié mardi, Uniterre accuse le Conseil fédéral de «sacrifier une fois de plus l’approvisionnement alimentaire et la production agricole indigène». L'organisation estime que la vente de viande de poulet traitée au chlore ou de celle de boeuf contenant des hormones et des antibiotiques doit être interdite en Suisse.

Uniterre dénonce également l'application de standards différents pour la production indigène et les importations. «Il s'agit d'une distorsion de concurrence sur le dos des producteurs et des consommateurs», écrit l'organisation.

Uniterre appelle le Conseil fédéral à respecter le choix démocratique d’un système alimentaire durable et crédible et à défendre et à relocaliser des secteurs industriels stratégiques.

Conférence de presse. L'accord douanier est conclu mais il faut maintenant «travailler dur»

Conférence de presseL'accord douanier est conclu mais il faut maintenant «travailler dur»

