Le chef de la gestion des catastrophes naturelles jette l'éponge

L'administrateur par intérim de l'Agence fédérale de réponse aux catastrophes naturelles (Fema), David Richardson, a démissionné de ses fonctions lundi. Il a passé six mois à la tête d'une administration que Donald Trump a répété vouloir démanteler.

Ancien officier de l'armée américaine, David Richardson avait succédé en mai à Cameron Hamilton, évincé par la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, après avoir exprimé son désaccord avec la volonté de l'administration Trump de supprimer la Fema. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ancien officier de l'armée américaine, David Richardson avait succédé en mai à Cameron Hamilton, évincé par la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, après avoir exprimé son désaccord avec la volonté de l'administration Trump de supprimer la Fema.

Il a remis sa lettre de démission lundi matin, selon plusieurs médias américains.

A son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises son intention de démanteler cette agence de réponse aux situations d'urgence – qu'il avait déjà prise pour cible pendant la campagne présidentielle – et préférer que les Etats américains «s'occupent de leurs propres problèmes».

«La Fema devrait être supprimée!», s'exclamait-il en février sur sa plateforme Truth Social, en l'accusant d'inefficacité et de biais politique, sans toutefois avancer d'éléments précis.

De nouveau interrogé sur ses intentions vis-à-vis de la Fema après les inondations meurtrières au Texas début juillet, le président républicain avait alors répondu que ce n'était pas le moment d'en parler.

Au cours de l'été, plus de 180 employés de la Fema ont adressé une lettre ouverte aux parlementaires américains pour alerter sur les conséquences «dramatiquement claires» des décisions prises par l'administration Trump sur la capacité de l'agence à mener ses missions. Ils ont en particulier dénoncé les coupes dans le budget et les effectifs.