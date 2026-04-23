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Etats-Unis Départ «immédiat» du plus haut responsable civil de la Marine

ATS

23.4.2026 - 07:10

Le plus haut responsable civil de la Marine américaine, John Phelan, quitte ses fonctions «avec effet immédiat», a indiqué mercredi le Pentagone, sans fournir d'explication à son départ soudain, au moment où les Etats-Unis sont engagés dans un conflit avec l'Iran.

John Phelan «quitte l'administration avec effet immédiat», a écrit le porte-parole du Pentagone Sean Parnell dans un communiqué sur X. (archives)
John Phelan «quitte l'administration avec effet immédiat», a écrit le porte-parole du Pentagone Sean Parnell dans un communiqué sur X. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.04.2026, 07:10

Ce haut responsable «quitte l'administration avec effet immédiat», a écrit le porte-parole du Pentagone Sean Parnell dans un communiqué sur X, précisant que son adjoint Hung Cao allait désormais occuper ces fonctions par intérim.

Ce nouveau départ s'ajoute à la liste des hauts gradés de l'armée américaine écartés, généralement sans explication, depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025.

Au début du mois, en pleine guerre contre l'Iran, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre américaine, le général Randy George, qui a été poussé vers la sortie du jour au lendemain, sans que le Pentagone ne communique non plus de justification.

Eviction. Le Pentagone annonce le départ immédiat du chef d’état-major de l’armée de terre

EvictionLe Pentagone annonce le départ immédiat du chef d’état-major de l’armée de terre

Deux autres généraux, David Hodne, chargé du commandement de la transformation et de l'entraînement de l'armée, et William Green Jr, à la tête du corps des aumôniers militaires, ont connu le même sort.

Dès février 2025, peu après le retour au pouvoir de Donald Trump, le chef d'état-major interarmées installé par l'ex- président démocrate Joe Biden, le général Charles «CQ» Brown, avait été évincé sans justification et remplacé par Dan Caine.

D'autres hauts responsables, à la tête de la Marine et des garde-côtes, de l'agence de renseignement NSA, ou encore le chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, entre autres, avaient aussi été démis de leurs fonctions.

Quelques mois plus tard, mi-août, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général David Allvin, avait annoncé son départ précipité, après deux ans en poste au lieu de quatre. Avait suivi en décembre le haut gradé à la tête du commandement des forces américaines pour l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, l'amiral Alvin Holsey, après seulement un an en poste.

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