Donald Trump a dit lundi qu'il pourrait instaurer un état d'urgence pour envoyer l'armée dans des villes américaines, après avoir déployé des troupes à Chicago (nord) et Portland (nord-ouest) contre l'avis des élus locaux ou contre des décisions de justice.

Des agents du CPD se tiennent devant des agents fédéraux dans le quartier de Brighton Park à Chicago, le samedi 4 octobre 2025, après que des manifestants ont appris que la police des frontières américaine avait abattu une femme samedi matin dans le sud-ouest de Chicago. (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times via AP) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Il y a une raison pour laquelle nous avons le +Insurrection Act+ (ndlr: une loi de 1807 permettant aux présidents américains de mobiliser certaines forces armées dans des contextes exceptionnels). Si je devais l'invoquer, je le ferais. Si des gens étaient tués et que les tribunaux nous en empêchaient ou que des gouverneurs ou des maires nous en empêchaient, bien sûr que je le ferais», a-t-il dit pendant un échange avec des journalistes dans le Bureau ovale.

Le «Insurrection Act» a été utilisé pour la dernière fois en 1992, lors des émeutes et pillages consécutifs à l'acquittement de policiers accusés d'avoir passé à tabac Rodney King, un homme noir.

La Maison Blanche emploie fréquemment le terme d'«insurrection» que ce soit pour critiquer certains juges ou désigner les mobilisations contre les agents de la police fédérale de l'immigration (ICE) , qui mettent en oeuvre la politique d'expulsions massives d'immigrés en situation irrégulière voulue par Donald Trump.

«Quand un juge s'octroie des pouvoirs que la Constitution a délégués au président, c'est une forme d'insurrection légale», a par exemple déclaré lundi l'un des plus proches conseillers du président américain, Stephen Miller.

Un déploiement similaire à Portland a été bloqué à titre temporaire à deux reprises, samedi et dimanche, par une juge fédérale, Karin J. Immergut, qui a souligné qu'il n'y avait pas «d'insurrection à Portland ni de menace pour la sécurité nationale».

Donald Trump a par ailleurs signé samedi un décret pour l'envoi de 300 gardes nationaux à Chicago afin de «protéger les agents et biens fédéraux», cela contre l'avis des élus locaux démocrates.

Il a aussi décrit Portland comme une ville qui «brûle» tandis qu'une ministre a qualifié Chicago de «zone de guerre».

Des affrontements localisés et limités ont eu lieu dans chacune des deux villes entre des manifestants et les forces de l'ordre, mais ni Chicago ni Portland n'étaient lundi en proie à des émeutes généralisées.