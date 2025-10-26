  1. Clients Privés
Etats-Unis Kamala Harris pourrait se présenter à nouveau à la présidence

ATS

26.10.2025 - 08:16

L'ancienne vice-présidente américaine Kamala Harris a déclaré, dans un extrait d'interview télévisée diffusé samedi au Royaume-Uni, qu'elle pourrait «éventuellement» se présenter à nouveau à la présidence.

Kamala Harris avaut remplacé Joe Biden comme candidate démocrate en 2024 (archives).
Kamala Harris avaut remplacé Joe Biden comme candidate démocrate en 2024 (archives).
IMAGO

Keystone-SDA

26.10.2025, 08:16

Kamala Harris, qui a remplacé Joe Biden comme candidate démocrate à l'élection présidentielle de 2024 mais a été battue par Donald Trump, a confié à la BBC qu'elle n'avait pas encore décidé si elle se présenterait à nouveau à la Maison Blanche.

Mais l'ancienne sénatrice âgée de 61 ans a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas «terminé» sa carrière politique et que ses jeunes petites-nièces verraient une femme présidente au Bureau ovale «de leur vivant, c'est certain».

«J'ai consacré toute ma carrière au service public, c'est ancré en moi, et il y a de nombreuses façons de servir», a dit Mme Harris à la chaîne britannique dans une interview qui doit être diffusée intégralement dimanche.

«Je n'ai pas encore décidé ce que je ferai à l'avenir», a-t-elle ajouté.

Ces propos constituent l'indice le plus fort à ce jour que Harris pourrait tenter d'obtenir l'investiture du Parti démocrate pour l'élection de 2028.

Elle a également minimisé l'importance des sondages qui lui donnent peu de chances de succès. «Il y a toutes sortes de sondages qui disent des choses très différentes», a fait valoir l'ancienne sénatrice de Californie, dont la carrière politique a débuté comme procureure de San Francisco. «Si j'avais écouté les sondages, je ne me serais pas présentée à mon premier mandat ni à mon deuxième.»

Harris a également critiqué la conduite de Donald Trump au cours des dix premiers mois de son second mandat, et a fustigé les chefs d'entreprise et les institutions américaines, qu'elle accuse de céder trop facilement à ses exigences.

«Nombreux sont ceux qui ont capitulé dès le premier jour, qui se prosternent devant un tyran, pour de nombreuses raisons, je crois», a-t-elle dit à la BBC.

Parmi ces raisons, elle a cité le désir «d'être proche du pouvoir, parce qu'ils veulent peut-être faire approuver une fusion ou éviter une enquête».

Cette interview fait suite à la publication de ses mémoires le mois dernier, dans lesquelles elle affirmait qu'il était «imprudent» de laisser Joe Biden, dont l'état de santé était incertain, se présenter pour un second mandat présidentiel.

Elle a également accusé son équipe à la Maison Blanche de ne pas l'avoir soutenue lorsqu'elle était sa vice-présidente, et de l'avoir parfois activement entravée.

