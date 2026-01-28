  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Minneapolis L’élue Ilhan Omar, souvent attaquée par Trump, prise pour cible d’un jet de liquide

ATS

28.1.2026 - 03:26

L'élue démocrate Ilhan Omar, très régulièrement ciblée par Donald Trump, a été interrompue mardi lors d'une réunion publique à Minneapolis. Un homme a projeté un liquide sur elle, avant que l'individu ne soit plaqué au sol, a constaté une journaliste de l'AFP.

L'individu qui a projeté un liquide sur Ilhan Omar a été plaqué au sol par le service de sécurité.
L'individu qui a projeté un liquide sur Ilhan Omar a été plaqué au sol par le service de sécurité.
ATS

Keystone-SDA

28.01.2026, 03:26

28.01.2026, 07:04

Alors que l'élue de gauche parlait derrière un pupitre, un homme s'est avancé et a projeté à l'aide d'une seringue un liquide non identifié en sa direction, avant d'être interpellé par un agent de sécurité, a constaté une journaliste de l'AFP.

«La sécurité et la police de Minneapolis ont rapidement interpellé l'individu, qui est désormais détenu», a précisé le bureau de l'élue dans un communiqué. «L'élue va bien. Elle a poursuivi sa réunion publique parce qu'elle ne laisse pas les petites brutes l'emporter».

«Elle vient d'un pays qui est une catastrophe»

Elle tenait cet événement dans sa ville de Minneapolis, une ville secouée depuis des semaines par les opérations de la police de l'immigration et la mort de deux personnes s'y opposant. «Nous allons continuer, ces connards ne vont pas s'en tirer comme ça», a-t-elle déclaré quelques secondes plus tard, et après avoir demandé une serviette.

«Nous devons une fois pour toutes abolir» la police de l'immigration, cible des manifestations à Minneapolis, et la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem «doit démissionner», lançait-elle à la foule auparavant.

Minneapolis. Sous la pression, Trump lâche du lest

MinneapolisSous la pression, Trump lâche du lest

Ilhan Omar, figure de la gauche américaine d'origine somalienne, est depuis longtemps une cible privilégiée de la droite américaine et particulièrement de Donald Trump.

Le président l'a encore mentionnée mardi dans un discours dans l'Iowa. «Elle vient d'un pays qui est une catastrophe, ce n'est même pas un pays, franchement», a dit Donald Trump, qui multiplie depuis des mois les attaques contre la Somalie.

Les plus lus

Kim Jong Un craint de subir le même sort que Maduro
États-Unis : peut-on vraiment comparer la situation actuelle aux débuts du Troisième Reich?
Crans-Montana : la police a effacé les images de vidéosurveillance du 31 décembre
Easyjet au coeur d’une vive polémique au Royaume-Uni !
Ce qu'il faut savoir sur la vague de froid intense qui frappe les Etats-Unis
«Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un chantage de la part de Rome»