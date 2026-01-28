L'élue démocrate Ilhan Omar, très régulièrement ciblée par Donald Trump, a été interrompue mardi lors d'une réunion publique à Minneapolis. Un homme a projeté un liquide sur elle, avant que l'individu ne soit plaqué au sol, a constaté une journaliste de l'AFP.

L'individu qui a projeté un liquide sur Ilhan Omar a été plaqué au sol par le service de sécurité. ATS

Keystone-SDA ATS

Alors que l'élue de gauche parlait derrière un pupitre, un homme s'est avancé et a projeté à l'aide d'une seringue un liquide non identifié en sa direction, avant d'être interpellé par un agent de sécurité, a constaté une journaliste de l'AFP.

«La sécurité et la police de Minneapolis ont rapidement interpellé l'individu, qui est désormais détenu», a précisé le bureau de l'élue dans un communiqué. «L'élue va bien. Elle a poursuivi sa réunion publique parce qu'elle ne laisse pas les petites brutes l'emporter».

«Elle vient d'un pays qui est une catastrophe»

Elle tenait cet événement dans sa ville de Minneapolis, une ville secouée depuis des semaines par les opérations de la police de l'immigration et la mort de deux personnes s'y opposant. «Nous allons continuer, ces connards ne vont pas s'en tirer comme ça», a-t-elle déclaré quelques secondes plus tard, et après avoir demandé une serviette.

«Nous devons une fois pour toutes abolir» la police de l'immigration, cible des manifestations à Minneapolis, et la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem «doit démissionner», lançait-elle à la foule auparavant.

Ilhan Omar, figure de la gauche américaine d'origine somalienne, est depuis longtemps une cible privilégiée de la droite américaine et particulièrement de Donald Trump.

Le président l'a encore mentionnée mardi dans un discours dans l'Iowa. «Elle vient d'un pays qui est une catastrophe, ce n'est même pas un pays, franchement», a dit Donald Trump, qui multiplie depuis des mois les attaques contre la Somalie.