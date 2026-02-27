  1. Clients Privés
Etats-Unis L'ICE à nouveau sous le feu des critiques: un réfugié birman retrouvé mort

ATS

27.2.2026 - 07:35

L'opposition démocrate a critiqué jeudi les autorités impliquées dans la politique migratoire agressive voulue par Donald Trump après la mort d'un réfugié birman quasiment aveugle. Ce dernier a été retrouvé mort selon la presse quelques jours après avoir été relâché à plusieurs kilomètres de son domicile.

Cette image tirée d'une vidéo fournie par WKBW.COM montre une amie de la famille tenant une affiche signalant la disparition de Nurul Amin Shah Alam, assis avec d'autres amis de la famille, dont Khaleda Shah, deuxième à partir de la droite, et MD Karim, à l'extrême droite, le mercredi 25 février 2026, à Buffalo, dans l'État de New York.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.02.2026, 07:35

Le corps de Nurul Amin Shah Alam, un homme rohingya de 56 ans, a été découvert mardi soir dans une rue de Buffalo (New York), près de la frontière canadienne, a indiqué un porte-parole de la police locale. L'autopsie a établi que son décès était «lié à son état de santé».

Selon la presse américaine, le réfugié, décrit comme quasi aveugle et ne parlant pas anglais, avait été conduit cinq jours plus tôt dans un café de la ville par des agents de la police aux frontières (CBP). Il a été retrouvé mort à environ six kilomètres de là.

La police aux frontières «semble l'avoir abandonné dans le froid, loin de son domicile, sans prévenir ses proches», a accusé le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, en demandant une enquête indépendante.

«Il devrait être en vie – et cela n'aurait jamais dû arriver», a-t-il écrit sur le réseau social X.

Le maire démocrate de Buffalo Sean Ryan a qualifié la mort de cet «homme vulnérable» de «profondément troublante et de manquement au devoir» des autorités policières impliquées.

Arrêté il y a un an par la police locale, Shah Alam venait d'être libéré sous caution, dans l'attente d'un jugement, quand, selon CBP, ses agents sont entrés en contact avec lui. La presse locale rapporte que la justice avait proposé d'alléger les poursuites le visant face au risque d'expulsion qui le guettait en cas de condamnation.

Les agents de la police aux frontières ont établi qu'il ne pouvait pas être expulsé et ont proposé de le conduire dans un «lieu sûr, au chaud, près de sa dernière adresse connue», selon l'agence fédérale.

«Il ne présentait aucun signe de détresse, de problème de mobilité ou de handicap nécessitant une assistance particulière», a-t-elle précisé.

Néanmoins cet événement vient nourrir les critiques s'élevant contre les méthodes brutales employées par des agents fédéraux, en pleine offensive anti-immigration menée par Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche il y a un an.

