Journaliste traitée de «truie» La Maison Blanche rétorque: «Quand on cherche la bagarre, on la trouve»!

ATS

20.11.2025 - 00:31

«Quand on cherche la bagarre, on la trouve»: la Maison Blanche a persisté mercredi après que Donald Trump a traité une journaliste de «truie» ("piggy") dans l'avion présidentiel, un propos sexiste qui suscite une vive indignation.

Le président américain Donald Trump s'était emporté contre une journaliste, à bord d'Air Force One.
ATS

20.11.2025, 00:31

«Cette journaliste s'est conduite d'une manière qui n'était pas convenable ni professionnelle par rapport à ses collègues dans l'avion. Quand on cherche la bagarre, on la trouve», a commenté un responsable de la Maison Blanche sollicité par l'AFP, qui a requis l'anonymat.

La manière dont la journaliste Catherine Lucey, de l'agence de presse américaine Bloomberg, avait interpellé Donald Trump vendredi à bord de l'Air Force One n'avait toutefois rien d'inhabituel.

Lorsque le président américain répond à des questions, que ce soit dans son avion ou dans le Bureau ovale, les journalistes rivalisent toujours pour attirer son attention, en haussant la voix et parfois en se coupant la parole les uns les autres.

Journalistes visées. «Tais-toi la truie» - Donald Trump pète les plombs !

C'est ce qui s'est passé pendant cet échange, devenu réellement viral mardi.

Donald Trump, qui comme à son habitude était venu passer quelques minutes dans la cabine d'Air Force One réservée à la presse, a été interrogé sur l'affaire Epstein, dans laquelle son gouvernement se trouve empêtré depuis plusieurs mois.

Il a répondu, visiblement agacé, ne rien savoir des crimes sexuels du financier qu'il avait côtoyé de nombreuses années et qui s'est suicidé en prison avant son procès.

C'est alors que la journaliste de Bloomberg a cherché à relancer le président avec une question sur son refus de publier les documents d'enquête.

«Personne horrible»

Il l'a interrompue, s'est penché vers elle, l'a pointée du doigt et lui a lancé: «Tais-toi. Tais-toi la truie!» ("Quiet, quiet piggy").

Donald Trump multiplie depuis janvier les attaques verbales contre les journalistes représentant des médias qu'il juge hostiles.

Contactée par l'AFP pour une réaction, l'association qui représente les correspondants à la Maison Blanche (WHCA) n'a pas immédiatement répondu.

Mardi, le président américain a aussi attaqué Mary Bruce, d'ABC News.

«Vous êtes une personne horrible», a asséné Donald Trump, qualifiant sa chaîne de «fake news» et estimant que le média devrait être privé de licence.

La journaliste lui a posé des questions sur de possibles conflits d'intérêt en Arabie saoudite et sur le scandale Jeffrey Epstein, alors que le président américain recevait dans le Bureau ovale le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane.

Elle a aussi évoqué l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, ce qui a déclenché la fureur de Donald Trump. Il lui a reproché de chercher à «embarrasser» le dirigeant saoudien, qui avait été mis en cause par les services de renseignement américains dans ce meurtre.

La Maison Blanche est repartie à la charge contre ABC mercredi, en la qualifiant dans un communiqué d'"opération de communication démocrate qui se fait passer pour une chaîne de télévision.»

La chaîne, visée par l'une des nombreuses actions en justice lancées par le président américain contre des médias, avait accepté en fin d'année dernière de lui verser 15 millions de dollars de dédommagements pour mettre fin à des poursuites pour diffamation.

