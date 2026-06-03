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Une «guerre illégale» Le Congrès ordonne à Trump de mettre fin au conflit avec l'Iran

ATS

3.6.2026 - 23:33

La Chambre américaine des représentants a adopté mercredi un texte ordonnant le retrait des troupes américaines dans la guerre contre l'Iran. C'est un camouflet pour Donald Trump qui a engagé les Etats-Unis dans ce conflit le 28 février.

Les députés américains ont infligé un véritable camouflet à Donald Trump en exigeant la fin de la guerre contre l'Iran.
Les députés américains ont infligé un véritable camouflet à Donald Trump en exigeant la fin de la guerre contre l'Iran.
ATS

Keystone-SDA

03.06.2026, 23:33

04.06.2026, 07:10

La résolution – adoptée avec les voix de quatre députés républicains – possède cependant une portée avant tout symbolique, en raison du droit de veto du président américain.

«Le Congrès ordonne au président de retirer les forces armées des Etats-Unis des hostilités contre la République islamique d'Iran», dispose le texte. Les élus démocrates de la commission des affaires étrangères ont salué après le vote «un message fort et sans équivoque à l'adresse de Donald Trump de la part des Américains».

«Il est temps de mettre fin à cette guerre illégale et profondément impopulaire», ont-ils ajouté. Une résolution similaire avait passé une étape clé de procédure au Sénat fin mai, et une adoption à la chambre haute pourrait avoir lieu dès cette semaine.

En cas d'adoption par les deux chambres du Congrès après la navette parlementaire, Donald Trump opposerait sans doute son veto pour empêcher la promulgation du texte.

Pour contourner ce veto présidentiel, un nouveau vote dans les deux chambres devrait alors être organisé et une majorité des deux tiers serait nécessaire – une quasi impossibilité au vu de la composition actuelle de la Chambre et du Sénat.

Moyen-Orient. Israël et Liban conviennent d'un cessez-le-feu à Washington

Moyen-OrientIsraël et Liban conviennent d'un cessez-le-feu à Washington

D'après la Constitution américaine, seul le Congrès est habilité à déclarer la guerre. Avec ces résolutions, les démocrates souhaitent réaffirmer l'autorité du pouvoir législatif sur cette question face au pouvoir exécutif représenté par Donald Trump.

Si la loi permet au président de déclencher des hostilités pour répondre à une menace imminente, elle exige cependant qu'il obtienne l'autorisation du Congrès sous 60 jours.

Or, début mai, Donald Trump est passé outre cette date limite en arguant que le conflit, débuté le 28 février par des frappes américaines et israéliennes, était terminé en raison du cessez-le-feu en cours.

Les démocrates contestent cet argument et rétorquent que des forces américaines sont toujours engagées sur place pour faire respecter un blocus des ports iraniens.

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