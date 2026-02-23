  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

USA Invalidés, les droits de douane seront suspendus dès mardi

ATS

23.2.2026 - 10:05

L'agence américaine des douanes et de la protection des frontières (CBP) va suspendre à compter de mardi la perception des droits de douane invalidés vendredi par la Cour suprême, a-t-elle indiqué dans une note de service publiée dimanche soir.

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a qualifié la décision de la Cour suprême de «ridicule, mal rédigée et extrêmement anti-américaine».
Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a qualifié la décision de la Cour suprême de «ridicule, mal rédigée et extrêmement anti-américaine».
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.02.2026, 10:05

«Les droits imposés conformément aux pouvoirs économiques d'urgence (...) ne seront plus en vigueur et ne seront plus collectés (...) à partir de 00H00 (05H00 GMT) le 24 février 2026», selon cette note consultée par l'AFP.

La CBP a précisé que la suspension concerne uniquement les droits de douane générés en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence (IEEPA) et n'en affecte aucun autre.

La plus haute juridiction des Etats-Unis a jugé vendredi que les droits de douane imposés par le président américain en 2025 étaient illégaux au regard du droit américain.

Selon une majorité de juges de la Cour suprême, Donald Trump a abusivement utilisé l'IEEPA, une loi fédérale qu'il aurait détourné, selon les juges, pour «imposer unilatéralement des droits de douane illimités et les modifier à sa guise», sans l'aval du Congrès américain.

Le président américain a réagi en annonçant une hausse des droits de douane mondiaux de 10%, avant de les augmenter à 15% samedi.

Sur son réseau Truth Social, il a qualifié la décision de la Cour suprême de «ridicule, mal rédigée et extrêmement anti-américaine».

Les plus lus

Escalade de la violence: le Mexique à feu et à sang !
Une véritable révolution crispe déjà les fédérations de sports d’hiver !
Une «priorité absolue» qui fait froid dans le dos
«Je me suis aidée comme j'ai pu, avec des médicaments et aussi beaucoup d'alcool»
Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
Nicolas Sarkozy tente un coup de poker