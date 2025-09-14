Trump: «Je ne veux pas faire peur aux investisseurs étrangers»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Interpellations en série Trump: «Je ne veux pas faire peur aux investisseurs étrangers»

ATS

15.9.2025 - 01:58

Donald Trump a assuré dimanche que les travailleurs envoyés aux Etats-Unis par des sociétés étrangères étaient «les bienvenus» et qu'il ne voulait pas «faire peur» aux investisseurs d'autres pays. Une déclaration exprimée dix jours après l'interpellation de centaines de Sud-Coréens en Géorgie (sud-est).

«Je ne veux pas faire peur ou décourager l'investissement de nations ou entreprises étrangères aux Etats-Unis», a clamé dimanche Donald Trump dans un message posté sur son réseau Truth Social.
«Je ne veux pas faire peur ou décourager l'investissement de nations ou entreprises étrangères aux Etats-Unis», a clamé dimanche Donald Trump dans un message posté sur son réseau Truth Social.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.09.2025, 01:58

Quelque 475 personnes, essentiellement des ressortissants sud-coréens, ont été arrêtés, le 4 septembre, sur le site de construction d'une usine de batteries pour véhicules électriques, à Ellabell (Géorgie), opérée conjointement par Hyundai et LG, deux fleurons sud-coréens.

La police américaine de l'immigration (ICE) a affirmé que les citoyens sud-coréens avaient dépassé la durée de séjour prévue par leur visa ou étaient détenteurs d'une autorisation qui ne leur permettait pas d'effectuer du travail manuel.

Donald Trump a renoncé à les expulser, mais Séoul a décidé de les rapatrier, vendredi.

L'opération a suscité l'émoi en Corée du Sud et bien au-delà, alors que le président américain a fait des investissements étrangers aux Etats-Unis l'un des grands axes de sa politique économique.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a prévenu jeudi que la descente sur le site d'Ellabell pourrait dissuader de futurs investissements.

«Je ne veux pas faire peur ou décourager l'investissement de nations ou entreprises étrangères aux Etats-Unis», a clamé dimanche Donald Trump dans un message posté sur son réseau Truth Social.

Ces sociétés «et leurs employés sont les bienvenus», a assuré le chef de l'Etat américain.

«Nous apprendre et nous former»

L'économie américaine a besoin d'«experts (étrangers) pendant un certain temps, pour nous apprendre et nous former à la manière de fabriquer ces produits complexes», a décrit Donald Trump.

Dans un second temps, veut croire l'ancien promoteur immobilier, les Etats-Unis seront capables «de faire mieux» que ces groupes étrangers.

Fin juillet, Etats-Unis et Corée du Sud se sont entendus sur un accord commercial qui prévoit 15% de droits de douane imposés aux produits sud-coréens entrant sur le territoire américain.

Il inclut aussi l'engagement de la Corée du Sud à investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis.

Mais jeudi, le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, s'est publiquement agacé du fait que les dirigeants sud-coréens n'aient pas encore signé le document final.

«Soit les Coréens acceptent l'accord», a-t-il déclaré, «soit ils paieront les droits de douane», allusion au seuil de 25% que prévoyait initialement le gouvernement américain avant l'annonce de fin juillet.

Jeudi, Lee Jae Myung a expliqué qu'il parapherait le document «s'il est bon» pour son pays. «Si ce n'est pas dans notre intérêt, cela n'a aucun sens.»

Les plus lus

Intrusion d'un drone: Bucarest convoque l'ambassadeur russe
Trump: «Je ne veux pas faire peur aux investisseurs étrangers»
Voilà comment Migros contourne l'interdiction d'ouvrir le dimanche
Le «colocataire» transgenre du meurtrier de Kirk enflamme les débats
«C'est dommage qu'on nous ait volé ce moment d'éternité»
Un Anglais se lance dans un défi fou en Suisse pour son fils malade