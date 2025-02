Les pays européens doivent «combler le vide» laissé par le gel de l'aide américaine, a plaidé jeudi le Conseil de l'Europe après la suspension des financements de l'Agence américaine pour le développement (USAID).

En 2023, l'Europe et l'Eurasie ont reçu 17,2 milliards de dollars de la part de l'USAID, a rappelé le commissaire, soit environ 40% du budget total de l'agence. «Une part importante de ces fonds a été consacrée aux opérations en Ukraine», a-t-il précisé.

Selon lui, environ 80% des acteurs de la société civile travaillant en Europe orientale et dans les Balkans occidentaux sont directement affectés par le gel de l'USAID et certains ont perdu la quasi-totalité de leur financement.

Redoubler d'efforts

M. O'Flaherty s'inquiète particulièrement des effets sur les défenseurs des droits de l'homme, les médias indépendants et les organisations internationales, rappelant que certaines agences des Nations unies dépendent des contributions américaines pour près de la moitié de leur budget.

Le commissaire a estimé que les 46 États membres du Conseil de l'Europe devaient redoubler d'efforts pour défendre les principes de cette organisation, qui promeut les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme sur le continent, en réponse à la décision du président des Etats-Unis Donald Trump de suspendre les financements de l'USAID.

«En mettant en commun leurs ressources, en ajustant les budgets existants et en donnant la priorité aux secteurs les plus durement touchés, les États membres peuvent maintenir le filet de sécurité qui protège les plus vulnérables», écrit-il.

Le gel massif des financements de l'USAID a provoqué l'interruption de programmes humanitaires à travers le monde. Cette décision a également laissé des milliers de personnes au chômage aux Etats-Unis et à l'étranger.

La Russie a été exclue du Conseil de l'Europe en 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine.