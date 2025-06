Le tunnel routier du Gothard a été fermé durant près de trois heures vendredi après-midi en raison de l'incendie d'un véhicule dans la galerie. Pendant ce temps, le trafic a été dévié sur la route du col, depuis Göschenen (UR) et Airolo (TI).

Le tunnel a été fermé une bonne partie de l'après-midi (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Peu avant 13h00, le moteur d'un semi-remorque a pris feu. Le chauffeur du poids lourd a pu éteindre les flammes par ses propres moyens, indique la police uranaise.

Aussitôt fermé au trafic, le tunnel a été rouvert plus de deux heures et demie plus tard, après la remise en état des lieux. Les bouchons devant les entrées nord et sud de la galerie ont atteint jusqu'à 5 km en ce début de week-end de la Pentecôte.