La France traverse une vague de chaleur inédite par sa précocité, qui s'est traduite dimanche par des records de températures pour un mois de mai et des malaise lors de courses, dont un mortel à Paris.

Les températures ont dépassé les 30°C dimanche dans de nombreuses régions (image d'illustration). IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA ATS

Un participant à une course à pied dimanche dans la capitale est décédé pendant l'évènement. Et une dizaine de coureurs d'une autre manifestation, à Maisons-Alfort, en banlieue parisienne, ont été hospitalisés en «urgence absolue», ont indiqué les pompiers.

Des coups de chaleur et malaises ont perturbé d'autres manifestations sportives, notamment dans les Alpes-Maritimes, avec de «nombreux malaises» sur une course à pied de 10 kilomètres. Trois victimes en état grave ont été hospitalisées. Une course et une marche ont été annulées par précaution à Menton, ville frontalière de l'Italie.

Dimanche soir le ministère des Sports a appelé «à la plus grande vigilance dans la pratique sportive» et exhorté «l’ensemble des pratiquants, encadrants, organisateurs et structures sportives à la plus grande prudence». Selon Météo-France, Paris a connu samedi son premier dépassement du seuil de 30°C de l'année avec 31,9°C.

Cet «épisode de chaleur précoce et remarquable», selon Météo-France, s'explique par la présence sur la France d'un «dôme de chaleur», une zone de haute pression qui bloque l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord. Il devrait encore s'intensifier lundi.

🌡️ L’épisode de chaleur est durable.



Ce dimanche, des valeurs inédites pour un mois de mai ont à nouveau été relevées (provisoires à 17h), comme :



Bergerac (24) : 33.8°C

Noirmoutier (85) : 31.8°C

Charleville-Mézières (08) : 31.4°C

Quimper (29) : 30.6°C

Lorient (56) : 30.4°C pic.twitter.com/extSuEZA6G — Météo-France (@meteofrance) May 24, 2026

Au total, 13 départements de l'Ouest du pays en vigilance jaune canicule, le premier niveau d'alerte de ce dispositif, normalement activé seulement à partir du 1er juin. «Il s'agit de la première vigilance jaune canicule activée en mai depuis la création du dispositif» en 2004.

Les températures ont dépassé les 30°C dimanche dans de nombreuses régions, comme à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Une telle chaleur, «ce n'est pas forcément normal à cette période mais maintenant, malheureusement, je pense que ça va être la norme en France», estime auprès de l'AFPTV Chloé Voisin, 22 ans, qui visite Bordeaux.

Un épisode de chaleur durable

Selon les données provisoires de Météo-France, des records pour un mois de mai ont été battus dimanche dans au moins dix stations, dont Brest, dans l'ouest du pays (29,8°C, battant un record qui remontait à mai 2017).

Lundi, des températures allant jusqu’à 35°C sont attendues sur l'ouest du pays. Selon Météo-France, cet épisode de chaleur précoce est «durable», et pourrait persister au moins jusqu'au début de la semaine prochaine.

Les climatologues ont montré que les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, causé principalement par la combustion des énergies fossiles. Ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier, s'allonger et s'intensifier.