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Alerte rouge en Italie Rome, Florence, Turin et Bologne frappées par une vague de chaleur précoce

ATS

28.5.2026 - 13:37

Le ministère de la Santé italien a classé jeudi les grandes villes de Rome, Florence, Bologne et Turin en alerte rouge ou niveau 3, en raison d'une vague de chaleur touchant l'Europe cette semaine. Il s'agit du niveau le plus élevé d'alerte.

Une vague de chaleur d'une précocité inédite déferle depuis le début de la semaine sur une partie de l'Europe. 
Une vague de chaleur d'une précocité inédite déferle depuis le début de la semaine sur une partie de l'Europe. 
AFP

Keystone-SDA

28.05.2026, 13:37

Les températures, inhabituelles pour la fin mai, devraient atteindre jusqu'à 33°C à Turin, ville alpine du nord de l'Italie, 32°C à Florence et Bologne (pour une température ressentie de 35°C) ou encore 31°C à Rome (température ressentie de 33°C), ville méditerranéenne située dans le centre-sud de la péninsule.

Le niveau 3 indique «une situation d'urgence (vague de chaleur) susceptible d'avoir des effets néfastes sur la santé des personnes en bonne santé et actives, et pas seulement sur les groupes à risque comme les personnes âgées, les très jeunes enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques», détaille le ministère de la Santé.

Pire que le record de 2024. D'ici à 2030, nous pourrions vivre l'année la plus chaude jamais observée

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Ce niveau maximal d'alerte est activé quand des températures élevées et des conditions météorologiques particulières persistent pour trois jours consécutifs ou plus.

Depuis le 25 mai, le ministère de la Santé italien publie quotidiennement un bulletin sur les vagues de chaleur évaluant la situation dans 27 villes italiennes avec des prévisions à 24H, 48H et 72H.

Météo. Le quatrième mois de mai le plus chaud en plus de 160 ans

MétéoLe quatrième mois de mai le plus chaud en plus de 160 ans

Une vague de chaleur d'une précocité inédite déferle depuis le début de la semaine sur une partie de l'Europe, conséquence de la présence sur toute l'Europe de l'Ouest d'un «dôme de chaleur», zone de haute pression qui bloque l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations.

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