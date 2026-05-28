Rome, Florence, Turin et Bologne frappées par une vague de chaleur précoce

Alerte rouge en ItalieRome, Florence, Turin et Bologne frappées par une vague de chaleur précoce
ATS
28.5.2026 - 13:37
Le ministère de la Santé italien a classé jeudi les grandes villes de Rome, Florence, Bologne et Turin en alerte rouge ou niveau 3, en raison d'une vague de chaleur touchant l'Europe cette semaine. Il s'agit du niveau le plus élevé d'alerte.
Keystone-SDA
28.05.2026, 13:37
ATS
Les températures, inhabituelles pour la fin mai, devraient atteindre jusqu'à 33°C à Turin, ville alpine du nord de l'Italie, 32°C à Florence et Bologne (pour une température ressentie de 35°C) ou encore 31°C à Rome (température ressentie de 33°C), ville méditerranéenne située dans le centre-sud de la péninsule.
Le niveau 3 indique «une situation d'urgence (vague de chaleur) susceptible d'avoir des effets néfastes sur la santé des personnes en bonne santé et actives, et pas seulement sur les groupes à risque comme les personnes âgées, les très jeunes enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques», détaille le ministère de la Santé.
Une vague de chaleur d'une précocité inédite déferle depuis le début de la semaine sur une partie de l'Europe, conséquence de la présence sur toute l'Europe de l'Ouest d'un «dôme de chaleur», zone de haute pression qui bloque l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord.
Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations.