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Accord USA-Iran JD Vance pense aller «ce week-end» en Suisse pour des négociations

ATS

18.6.2026 - 18:28

Le vice-président américain JD Vance a dit jeudi qu'il comptait se rendre en Suisse pour négocier avec l'Iran, en disant que le déplacement pourrait avoir lieu «ce week-end», mais sans pouvoir le garantir.

«Il n'est pas facile d'avoir des réponses d'un pays comme l'Iran, donc nous allons essayer de savoir quand exactement cela se produira. Je présume ce week-end mais je n'en suis pas sûre», a dit le vice-président américain.
«Il n'est pas facile d'avoir des réponses d'un pays comme l'Iran, donc nous allons essayer de savoir quand exactement cela se produira. Je présume ce week-end mais je n'en suis pas sûre», a dit le vice-président américain.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.06.2026, 18:28

18.06.2026, 18:33

«Nous pensions que ces négociations techniques allaient commencer à un moment ou un autre ce week-end. C'est toujours le projet mais cela pourrait changer parce qu'il n'est pas facile d'avoir des réponses d'un pays comme l'Iran, donc nous allons essayer de savoir quand exactement cela se produira. Je présume ce week-end mais je n'en suis pas sûr», a dit le vice-président américain.

Développement suit.

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