Le chef de la diplomatie polonaise a appelé mardi Elon Musk, patron du réseau de télécommunications par satellite Starlink, à en couper les accès à la Russie qui l'utilise dans sa guerre contre l'Ukraine.

Starlink est un réseau de télécommunications par satellite (archives). Aleksandr Kukharskiy / Shutterstock

Keystone-SDA ATS

«Hey, grand homme, @elonmusk, pourquoi tu n'empêches pas les Russes d'utiliser Starlink pour viser les villes ukrainiennes. Faire de l'argent sur des crimes de guerre nuit à ta marque», a écrit Radoslaw Sikorski sur son compte X.

M. Sikorski, également vice-Premier ministre dans le gouvernement pro-Ukraine polonais, réagissait à un post de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) sur l'usage militaire du réseau Starlink par la Russie.

«Les forces russes utilisent de plus en plus souvent les systèmes satellites Starlink pour étendre la portée de leurs drones d'attaque BM-35 afin de mener des frappes de moyenne portée contre les arrières en Ukraine», affirme l'ISW.

«La portée présumée de 500 kilomètres des drones BM-35 connectés (à) Starlink met la majeure partie de l'Ukraine, toute la Moldavie et certaines régions de la Pologne, de la Roumanie et de la Lituanie à portée de ces drones s'ils sont lancés depuis la Russie ou l'Ukraine occupée», ajoute l'institut.

Pas de vente officielle

Selon les services de renseignement ukrainiens, les terminaux Starlink obtenus par l'armée russe l'ont été via des circuits parallèles tels que des importations par des pays tiers, et non via une vente officielle par la société d'Elon Musk.

Le milliardaire avait lui même démenti en février 2024 que des terminaux Starlink avaient été vendus à la Russie. Une coupure sans distinction du système Starlink en Ukraine serait compliquée par le fait qu'il est également massivement utilisé par l'armée ukrainienne pour ses communications.

La Russie projette quotidiennement des drones d'attaque contre les troupes ukrainiennes sur le front mais également contre les infrastructures énergétiques, le réseau de transport et des zones résidentielles sur l'ensemble du territoire ukrainien.

Au cours de la nuit de lundi à mardi seulement, un total de 165 drones russes ont été lancés contre le pays, dont 135 ont été abattus, selon la défense antiaérienne ukrainienne.