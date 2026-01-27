  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«De l'argent sur les crimes de guerre» Varsovie appelle Musk à couper l'armée russe de son réseau Starlink

ATS

27.1.2026 - 21:31

Le chef de la diplomatie polonaise a appelé mardi Elon Musk, patron du réseau de télécommunications par satellite Starlink, à en couper les accès à la Russie qui l'utilise dans sa guerre contre l'Ukraine.

Starlink est un réseau de télécommunications par satellite (archives).
Starlink est un réseau de télécommunications par satellite (archives).
Aleksandr Kukharskiy / Shutterstock

Keystone-SDA

27.01.2026, 21:31

«Hey, grand homme, @elonmusk, pourquoi tu n'empêches pas les Russes d'utiliser Starlink pour viser les villes ukrainiennes. Faire de l'argent sur des crimes de guerre nuit à ta marque», a écrit Radoslaw Sikorski sur son compte X.

M. Sikorski, également vice-Premier ministre dans le gouvernement pro-Ukraine polonais, réagissait à un post de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) sur l'usage militaire du réseau Starlink par la Russie.

«Les forces russes utilisent de plus en plus souvent les systèmes satellites Starlink pour étendre la portée de leurs drones d'attaque BM-35 afin de mener des frappes de moyenne portée contre les arrières en Ukraine», affirme l'ISW.

«La portée présumée de 500 kilomètres des drones BM-35 connectés (à) Starlink met la majeure partie de l'Ukraine, toute la Moldavie et certaines régions de la Pologne, de la Roumanie et de la Lituanie à portée de ces drones s'ils sont lancés depuis la Russie ou l'Ukraine occupée», ajoute l'institut.

Pas de vente officielle

Selon les services de renseignement ukrainiens, les terminaux Starlink obtenus par l'armée russe l'ont été via des circuits parallèles tels que des importations par des pays tiers, et non via une vente officielle par la société d'Elon Musk.

Le milliardaire avait lui même démenti en février 2024 que des terminaux Starlink avaient été vendus à la Russie. Une coupure sans distinction du système Starlink en Ukraine serait compliquée par le fait qu'il est également massivement utilisé par l'armée ukrainienne pour ses communications.

La Russie projette quotidiennement des drones d'attaque contre les troupes ukrainiennes sur le front mais également contre les infrastructures énergétiques, le réseau de transport et des zones résidentielles sur l'ensemble du territoire ukrainien.

Au cours de la nuit de lundi à mardi seulement, un total de 165 drones russes ont été lancés contre le pays, dont 135 ont été abattus, selon la défense antiaérienne ukrainienne.

Les plus lus

Une humoriste suisse-allemande se voit bannir de Coop à cause d'un croissant
Privé de Jeux, Victor Muffat-Jeandet pousse un gros coup de gueule
Un hôtel de Courchevel en feu, 83 personnes évacuées
Sous la pression, Trump lâche du lest
Une nuit de maîtrise pour le Valaisan : Meillard roi du géant nocturne !