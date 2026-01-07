  1. Clients Privés
Vatican Léon XIV convoque les cardinaux du monde entier

ATS

7.1.2026 - 22:35

Le pape Léon XIV convoque mercredi et jeudi les cardinaux du monde entier au Vatican pour la première fois de son pontificat. Ce consistoire doit discuter d'une gouvernance plus collégiale de l'Eglise catholique.

Répartis en 20 groupes, les cardinaux ont participé mercredi après-midi à la première des trois sessions de travail. 
Cette assemblée générale à huis clos s'est ouverte mercredi après-midi en présence de 170 cardinaux sur l'ensemble des 245 «princes de l'Eglise» invités à y participer, électeurs et non électeurs, basés à Rome ou répartis sur les cinq continents.

Ce «consistoire extraordinaire» répond à une demande formulée par les cardinaux avant l'élection de Léon XIV en mai pour introduire davantage d'horizontalité dans la gouvernance de l'Eglise, ont indiqué à l'AFP des sources vaticanes.

Vatican. Le pape ferme la «Porte Sainte», clôturant l'année du jubilé

Répartis en 20 groupes, les cardinaux ont participé mercredi après-midi à la première des trois sessions de travail, a indiqué aux journalistes le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni.

Ils ont voté pour les deux principaux thèmes de réflexion parmi quatre proposés: l'évangélisation et la synodalité, c'est à dire la gouvernance de l'Eglise fondée sur l'écoute et la coresponsabilité des fidèles.

Les deux autres thèmes non retenus étaient le rôle de la Curie, gouvernement central de l'Eglise, et la liturgie dont la place de la messe en latin selon le rite pré-Vatican II, a ajouté M. Bruni, en précisant qu'ils pourraient «être inclus dans les discussions».

«Faire connaissance»

Dans son discours d'ouverture, Léon XIV les a appelés à «faire connaissance et à dialoguer afin de pouvoir travailler ensemble au service de l'Église». «Je suis ici pour écouter», a-t-il déclaré, soulignant que l'«unité attire» tandis que la «division disperse», selon le texte publié dans la soirée par le Vatican.

La réunion s'est achevée mercredi soir et reprendra jeudi matin après une messe dans la basilique Saint-Pierre. Les cardinaux restitueront jeudi après-midi leurs réflexions au chef de l'Eglise catholique.

Au cours de ses 12 ans de pontificat, le pape François avait été l'objet de critiques pour sa gouvernance jugée parfois trop personnelle voire autoritaire. Le pontife argentin n'avait convoqué qu'un seul consistoire extraordinaire, préférant s'entourer d'un «Conseil des cardinaux» d'une dizaine de cardinaux.

Message fort. Pour Noël, Charles III en appelle à la «réconciliation»

Après une année de transition, marquée par la reprise des grands chantiers laissés par son prédécesseur – notamment le Jubilé, «Année sainte» de l'Église catholique achevée mardi, cette assemblée s'annonce comme l'entrée de plain-pied dans la magistère de Léon XIV.

«Ces moments auront pour but de favoriser un discernement commun et d'offrir soutien et conseil au Saint-Père dans l'exercice de sa haute et lourde responsabilité à la tête de l'Église universelle», avait précisé le Vatican en décembre.

Le chef de l'Eglise catholique a le pouvoir de convoquer des consistoires ordinaires publics, principalement pour créer de nouveaux cardinaux, et des consistoires extraordinaires, une assemblée réunissant l'ensemble du collège cardinalice pour discuter de sujets importants.

