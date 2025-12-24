  1. Clients Privés
Style discret Le choix tranché du pape Léon XIV pour sa première messe de Noël

ATS

25.12.2025 - 00:44

Le pape Léon XIV a célébré mercredi soir la première messe de Noël de son pontificat dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Il a lancé un message de «charité et d'espérance» face aux dérives d'une «économie faussée».

Pour sa première messe du réveillon de Noël, le pape Léon XIV a prononcé une homélie très religieuse sans évoquer directement de sujet d'actualité.
sda

Keystone-SDA

25.12.2025, 00:44

Peu avant la messe, le souverain pontife américain est sorti sur le parvis de la place Saint-Pierre pour saluer les quelque 5000 fidèles massés sous la pluie pour suivre la cérémonie sur écrans géants, faute de place à l'intérieur de la basilique.

«La basilique Saint-Pierre est très grande, mais malheureusement pas assez pour tous vous accueillir. J'admire et respecte et vous remercie pour votre courage et votre envie d'être ici ce soir», a-t-il lancé en anglais.

Devant les cardinaux, évêques, diplomates et environ 6000 fidèles, Léon XIV, qui affiche un style plus discret que son prédécesseur François, a ensuite prononcé une homélie très religieuse sans évoquer directement de sujet d'actualité.

«Alors qu'une économie faussée conduit à traiter les hommes comme de la marchandise, Dieu se fait semblable à nous, révélant la dignité infinie de toute personne», a déclaré le pape. «Proclamons la joie de Noël, qui est la fête de la foi, de la charité et de l'espérance», a-t-il ajouté.

Bénédiction Urbi et Orbi

Cette cérémonie commémorant la naissance du Christ, l'une des plus solennelles de l'année, a mêlé chants traditionnels et gestes symboliques. Le pape de 70 ans a décidé de la célébrer à un horaire plus tardif que sous le pontificat de François (19h30).

Autre changement majeur: Léon XIV présidera jeudi matin la messe du jour de Noël, renouant ainsi avec une tradition qui remontait au pontificat de Jean Paul II (1978-2005).

Il prononcera ensuite à 12h00 sa bénédiction «Urbi et Orbi» (à la ville de Rome et au monde) en mondovision depuis le balcon de la basilique, lors de laquelle le souverain pontife se livre traditionnellement à un tour d'horizon des conflits dans le monde.

Fervent défenseur d'une paix «désarmée et désarmante», le chef de l'Eglise catholique devrait y renouveler ses appels à la paix. Mardi soir, Léon XIV a déjà demandé une trêve d'un jour pour Noël dans le monde entier, disant regretter le fait que «la Russie semble avoir rejeté la demande de trêve».

Aucun texte du nouveau testament ne précise le jour et l'heure de naissance de Jésus de Nazareth. Sa célébration le 25 décembre dans la tradition chrétienne a été choisie au IVe siècle en Occident.

