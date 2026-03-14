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Vatican Le pape retourne vivre dans le palais pontifical

ATS

14.3.2026 - 20:11

Dix mois après avoir pris ses fonctions, Léon XIV a emménagé samedi dans les appartements pontificaux au coeur du palais apostolique, la résidence historique des papes délaissée par son prédécesseur François, qui leur avait préféré une modeste résidence hôtelière.

Depuis son élection, le pape résidait au palais du Saint-Office (archives).
Depuis son élection, le pape résidait au palais du Saint-Office (archives).
sda

Keystone-SDA

14.03.2026, 20:11

«Cet après-midi, le pape Léon XIV prendra possession de ses appartements au palais apostolique et s'installera, avec ses plus proches collaborateurs, dans les locaux précédemment occupés par ses prédécesseurs», a écrit le Vatican dans un communiqué.

Depuis son élection en mai 2025, le pape américain avait continué de résider au palais du Saint-Office, à deux pas du Vatican, où il vivait déjà en tant que cardinal.

Aux yeux des observateurs, cet emménagement marque une forme de «retour à la normale» après le pontificat de François, qui avait vécu de son élection en 2013 à sa mort en 2025 dans la résidence Sainte-Marthe, au Vatican, jugeant les appartements pontificaux trop spacieux et trop fastes.

Ces derniers mois, des travaux d'aménagement avaient été effectués au niveau du palais pontifical – notamment au niveau de la connexion internet et de la sécurité.

Renouer avec la tradition

Le logement d'une dizaine de pièces qui s'y trouve, où vivent les papes depuis 1870, comprend notamment une chapelle, un vestibule, une bibliothèque, un bureau, une salle à manger, une chambre et une pièce de laquelle le pape prononce chaque dimanche la prière de l'Angélus par une fenêtre donnant sur la place Saint-Pierre.

Au fil des pontificats, il a subi plusieurs rénovations et aménagements successifs.

Le palais apostolique abrite en outre, entre autres, la célèbre chapelle Sixtine, la bibliothèque apostolique, les chambres de Raphaël et la Secrétairerie d'Etat, maillon central de l'administration du Saint-Siège.

Léon XIV a également décidé de renouer avec la résidence d'été des papes à Castel Gandolfo, près de Rome, une tradition elle aussi délaissée par son prédécesseur argentin. Il y passe la plupart de ses mardis à jouer au tennis et à nager, en marge de son travail.

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