Le Canton de Vaud lance la phase-test de sa future application de communication sécurisée entre l'école et les parents d'élèves. Les essais ont débuté le 2 avril dans une classe de 4e année de Crassier, sur la Côte, et devrait se poursuivre dans cinq établissements scolaires.

L'application mobile veut simplifier les échanges entre l'école et les familles (Image prétexte). ATS

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Cette application mobile ne remplace pas l'agenda. Elle est un élément supplémentaire pour renforcer et simplifier les relations entre les familles et l'école, explique jeudi le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF).

Sur le téléphone

Les parents peuvent accéder à la messagerie sur leur téléphone, alors que les enseignants utilisent le matériel professionnel, ordinateur ou tablette. L'interface a été créée pour un usage rapide, pratique et accessible, précise le communiqué.

Les familles peuvent ainsi solliciter un entretien ou transmettre une information. De leur côté, les enseignants et le secrétariat peuvent communiquer rapidement avec une seule famille, une classe entière ou l'ensemble de l'établissement.

Pour l'école obligatoire

L'application est destinée dans un premier temps aux élèves de l'école obligatoire. La suite du projet est entre les mains du Grand Conseil qui devrait se prononcer ce printemps sur un crédit d'investissement. Si le budget est accepté, l'application sera progressivement déployée dans d'autres établissements comme le collège Villamont, à Lausanne, ou Léon-Michaud à Yverdon-les-Bains.

Il sera par exemple possible d'annoncer une absence, de poser un congé joker ou de consulter les notes. Une fois éprouvée, l'application pourra être généralisée à l'ensemble des écoles obligatoires. Un haut niveau de protection est assuré grâce à une infrastructure d'hébergement implantée sur le territoire vaudois, précise le communiqué de presse.