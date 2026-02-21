La justice vénézuélienne a accordé la liberté à 379 prisonniers politiques à la suite de l'adoption d'une loi d'amnistie promue par le gouvernement intérimaire, a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi le député qui préside de la commission chargée du processus.

Des familles de prisonniers campent depuis plusieurs semaines devant la prison de Zona 7 à Caracas, où des prisonniers politiques sont détenus (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Ces personnes doivent être libérées et amnistiées entre ce soir et demain matin», a ajouté Jorge Arreaza lors d'un entretien télévisé.

Une loi d'amnistie permettant la libération des détenus politiques au Venezuela a été approuvée jeudi par l'Assemblée nationale, moins de deux mois après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro le 3 janvier par les Etats-Unis. Elle a été promulguée dans la foulée par la présidente par intérim.

D'après l'ONG Foro Penal, depuis l'annonce de libérations conditionnelles par le gouvernement intérimaire le 8 janvier, 448 prisonniers politiques sont sortis de cellule, mais près de 650 autres croupissent toujours en prison.