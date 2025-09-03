Venezuela : Donald Trump aurait-il franchi une ligne rouge ?

Les forces armées américaines ont frappé un «bateau transportant de la drogue» qui venait de quitter le Venezuela, tuant 11 «narcoterroristes», a affirmé mardi le président américain Donald Trump. Les Etats-Unis ont déployé sept bâtiments de guerre dans les Caraïbes, un acte dénoncé par Caracas.

Le président américain accuse son homologue vénézuélien Nicolás Maduro de diriger un réseau de trafic de drogue. «Plus tôt ce matin, sur mes ordres, les forces militaires américaines ont mené un bombardement cinétique contre des narcoterroristes clairement identifiés du Tren de Aragua», a affirmé Donald Trump sur son réseau Truth Social, en référence à un important gang originaire du Venezuela.

La frappe a eu lieu alors que le bateau se trouvait «en mer dans les eaux internationales, transportant des stupéfiants illégaux, à destination des Etats-Unis», a-t-il ajouté. «La frappe a tué 11 terroristes».

«Beaucoup de drogue»

Le président américain a accompagné son message d'une vidéo montrant une petite embarcation frappée par une forte explosion.

Le Tren de Aragua est une redoutable organisation criminelle vénézuélienne présente dans plusieurs pays. Dès son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump l'a désignée en février, ainsi que d'autres groupes liés au trafic de drogue, comme organisation terroriste. Plus tôt mardi, il avait déjà révélé que l'armée américaine avait tiré sur «un bateau transportant de la drogue, beaucoup de drogue».

De son côté, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a précisé sur le réseau social X que cette opération avait été effectuée «dans le sud des Caraïbes» et avait visé un navire «qui avait quitté le Venezuela».

Un haut responsable au sein du ministère américain de la défense a confirmé à des journalistes ces éléments, parlant d'une «frappe ciblée», selon la terminologie souvent employée par l'armée américaine.

Le ministre vénézuélien de la communication et de l'information s'en est pris à la vidéo diffusée par Donald Trump, créée selon lui de toutes pièces. M. «Rubio continue de mentir à son président [...] Il lui donne maintenant comme 'preuve' une vidéo générée par l'IA». Il «doit cesser d'encourager la guerre», a lancé Freddy Ñañez sur son compte Telegram.

Sept bâtiments américains, dont trois navires amphibies d'assaut, sont présents dans les Caraïbes et un autre dans le Pacifique, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, a précisé une autre responsable militaire américaine.

Nicolás Maduro avait dénoncé lundi la «menace» de «huit navires» et d'un sous-marin américains, qui «visent le Venezuela». Il a même fait planer la menace d'un débarquement américain et d'une volonté de «changement de régime».