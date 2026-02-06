  1. Clients Privés
Venezuela Le chef du Parlement promet la libération de prisonniers

ATS

6.2.2026 - 22:56

Le chef du Parlement vénézuélien est allé vendredi à la rencontre de proches de prisonniers politiques détenus dans une prison à Caracas. Il leur a promis qu'ils seraient très prochainement libérés.

Jeudi, l'Assemblée nationale vénézuélienne a fait un premier pas vers l'adoption d'une loi d'amnistie générale historique couvrant les 27 ans de pouvoir chaviste (archives).
Jeudi, l'Assemblée nationale vénézuélienne a fait un premier pas vers l'adoption d'une loi d'amnistie générale historique couvrant les 27 ans de pouvoir chaviste (archives).
AFP

Keystone-SDA

06.02.2026, 22:56

«Au plus tard vendredi, ils seront tous dehors», a promis Jorge Rodriguez aux familles rassemblées devant la Zone 7, l'un des centres de détention de Caracas, dans une vidéo diffusée sur la chaîne publique VTV.

Depuis début janvier, quelque 350 prisonniers politiques ont été libérés, selon l'ONG Foro Penal, mais près de 700 restent encore incarcérés et des dizaines de familles continuent à camper devant les prisons en attendant la libération de leurs proches.

Droits de douane. Trump annonce un «accord commercial» avec l'Inde

Droits de douaneTrump annonce un «accord commercial» avec l'Inde

Jeudi, l'Assemblée nationale vénézuélienne a fait un premier pas vers l'adoption d'une loi d'amnistie générale historique couvrant les 27 ans de pouvoir chaviste, la doctrine du feu président Hugo Chavez, un peu plus d'un mois après la capture de Nicolas Maduro lors d'une opération américaine.

La loi doit permettre la libération de tous les prisonniers politiques ainsi que l'abandon des poursuites à leur encontre.

Loi à nouveau débattue

Approuvé en première lecture, le texte, qui couvre les crimes de «terrorisme», «trahison» ou d'«incitation à la haine», chefs d'accusation fréquemment utilisés pour emprisonner les prisonniers politiques, sera à nouveau débattu mardi à l'Assemblée en vue de son approbation définitive.

«Nous avons déjà adopté la loi hier (jeudi), puis mardi il faudra procéder à la deuxième lecture et elle sera approuvée de manière définitive. Une fois cette loi approuvée, le même jour, tout le monde sortira (...). Nous allons réparer toutes les erreurs qui ont pu être commises», a ajouté M. Rodriguez, frère de la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, aux familles devant la Zone 7.

