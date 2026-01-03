  1. Clients Privés
Venezuela Les compagnies pétrolières américaines vont s'implanter

ATS

3.1.2026 - 19:55

Donald Trump a déclaré samedi qu'il autoriserait les compagnies pétrolières américaines à se rendre au Venezuela pour exploiter ses réserves de brut, ajoutant que l'embargo américain sur le pétrole vénézuélien restait en vigueur après l'opération militaire contre le président Nicolas Maduro.

Le Venezuela possède les réserves prouvées de pétrole les plus importantes au monde (Image d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

03.01.2026, 19:55

«Nos très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus importantes au monde, vont se rendre sur place, dépenser des milliards de dollars, réparer les infrastructures gravement endommagées (...) et commencer à générer des revenus pour le pays», a dit le président américain lors d'une conférence de presse en Floride.

«L'embargo sur tout le pétrole vénézuélien reste pleinement en vigueur», a-t-il aussi souligné.

Les États-Unis ont mené dans la nuit de vendredi à samedi une série d'attaques aériennes sur le Venezuela, et le président américain a annoncé que ses forces avaient capturé et exfiltré son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro.

Donald Trump accuse le président Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic, ce que l'intéressé dément, reprochant aux Etats-Unis de vouloir le renverser pour s'emparer des réserves de pétrole du pays, les plus grandes de la planète.

Depuis 2017

Washington impose des sanctions économiques au Venezuela depuis 2017 et, en janvier 2019, durant le premier mandat de Donald Trump, a instauré un embargo pétrolier visant à asphyxier économiquement le pays qui dépend de ses exportations d'or noir.

Au début de son second mandat en 2025, Donald Trump a mis fin aux licences pétrolières qui permettaient à des multinationales du pétrole et du gaz d'opérer au Venezuela malgré les sanctions.

Seul l'Américain Chevron est réautorisé à opérer dans le pays, mais n'a plus le droit de verser de l'argent au pouvoir.

Le Venezuela possède les réserves prouvées de pétrole les plus importantes au monde, mais le pays est loin de figurer parmi les principaux producteurs de pétrole.

