Venezuela Maduro inculpé, notamment pour importation de cocaïne

ATS

3.1.2026 - 14:09

Le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse, Cilia Flores, ont été inculpés à New York, a annoncé sur X la ministre américaine de la Justice, Pam Bondi.

Nicolás Maduro est inculpé par la justice américaine de trafic de drogue (archives).
Nicolás Maduro est inculpé par la justice américaine de trafic de drogue (archives).
sda

Keystone-SDA

03.01.2026, 14:09

Maduro est accusé de «complot de narco-terrorisme, complot d'importation de cocaïne, possession de mitrailleuses et d'explosifs, ainsi que complot en vue d'utiliser des mitrailleuses et des explosifs contre les États-Unis», a précisé la ministre.

L'administration Trump a déclaré samedi que le dirigeant vénézuélien qu'elle a annoncé avoir exfiltré de son pays, Nicolas Maduro, et son épouse feraient face «à toute la rigueur de la justice américaine» dans le cadre de poursuites pour trafic de drogue et terrorisme.

La ministre de la Justice Pamela Bondi a expliqué sur X que M. Maduro et son épouse, dont on ignore où ils se trouvent, «feraient bientôt face à toute la rigueur de la justice américaine, sur le sol américain, devant des tribunaux américains».

«Le tyran est parti». Trump annonce que Maduro a été «capturé et exfiltré» du Venezuela

«Le tyran est parti»Trump annonce que Maduro a été «capturé et exfiltré» du Venezuela

