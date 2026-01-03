La Russie a condamné samedi l'attaque militaire américaine contre le Venezuela. Elle a estimé que «l'hostilité idéologique» avait prévalu sur la diplomatie.

Trump a annoncé avoir capturé le président Maduro (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

«Ce matin, les Etats-Unis ont commis un acte d'agression armée contre le Venezuela. Ceci est profondément inquiétant et condamnable», a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Il a regretté que «l'hostilité idéologique ait triomphé du pragmatisme d'usage».