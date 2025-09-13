  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Déploiement américain Maduro invite le peuple à apprendre à tirer pour «défendre la patrie»

ATS

13.9.2025 - 07:10

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a appelé la population à se rendre samedi dans les casernes pour des exercices militaires et apprendre à tirer. Une invitation donnée alors que les Etats-Unis ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes dans le cadre d'une opération antidrogue que M. Maduro considère comme une «menace».

Members of the Bolivarian Militias listen to a recorded speech by President Nicolás Maduro at a military garrison in Caracas, Venezuela, Friday, Sept. 5, 2025. (AP Photo/Cristrian Hernandez)
Members of the Bolivarian Militias listen to a recorded speech by President Nicolás Maduro at a military garrison in Caracas, Venezuela, Friday, Sept. 5, 2025. (AP Photo/Cristrian Hernandez)
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.09.2025, 07:10

«Samedi (...) le peuple, les communards, les miliciens, les réservistes et la jeunesse (...) aux casernes pour recevoir une formation et apprendre sur les champs de tir à tirer pour la défense de la patrie (...) «, a déclaré vendredi soir Nicolas Maduro lors d'une cérémonie télévisée, devant la jeunesse de son parti, le Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV).

«Tous les Vénézuéliens qui se sont enrôlés et sont réservistes et membres des milices se rendent dans les casernes militaires», a-t-il lancé quelques minutes après avoir dansé et chanté dans une ambiance festive.

«Nous sommes un peuple décent, joyeux, mais nous sommes un peuple de guerriers fiers (...) Nous avons le plus haut niveau de mobilisation, de préparation professionnelle», a-t-il poursuivi.

Il a appelé ces dernières semaines la population à s'enrôler dans la milice, un corps très politisé créé par le feu président Hugo Chavez, tout en annonçant le déploiement de 25'000 membres des forces armées aux frontières et un plan de défense.

Arsenal américain déployé

L'administration du président américain Donald Trump a déployé des forces militaires dans les Caraïbes au nom de la lutte contre les cartels de la drogue, provoquant de vives tensions avec le Venezuela.

Après le déploiement récent de navires de guerre dans la région, Washington a annoncé renforcer sa présence militaire avec l'envoi de dix avions de combat furtifs F-35 à Porto Rico, territoire rattaché aux Etats-Unis.

Washington accuse le président vénézuélien Nicolas Maduro de diriger un réseau de narcotrafic et a récemment augmenté la prime pour sa capture à 50 millions de dollars.

La semaine dernière, Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis avaient frappé un «bateau transportant de la drogue», tuant 11 «narcoterroristes». Il les a présentés comme des membres du Tren de Aragua, cartel vénézuélien implanté dans plusieurs pays et classé comme organisation terroriste par le président américain.

Nicolas Maduro a dénoncé la présence militaire américaine. Il a toujours nié tout lien avec le narcotrafic, bien que deux neveux de son épouse aient été condamnés à New York pour trafic de cocaïne.

Les plus lus

«Qui aurait pu imaginer que ce petit homme maigre...»
Les pick-up américains vont-ils envahir l'Europe?
Des touristes hospitalisés à cause d'une surdose... de vitamine D!
Le village de Chardonne est prêt à battre un drôle de record du monde!
Un véhicule de transport de valeurs attaqué dans le canton de Berne
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !