Le président vénézuélien Nicolas Maduro a appelé la population à se rendre samedi dans les casernes pour des exercices militaires et apprendre à tirer. Une invitation donnée alors que les Etats-Unis ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes dans le cadre d'une opération antidrogue que M. Maduro considère comme une «menace».

Members of the Bolivarian Militias listen to a recorded speech by President Nicolás Maduro at a military garrison in Caracas, Venezuela, Friday, Sept. 5, 2025. (AP Photo/Cristrian Hernandez) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Samedi (...) le peuple, les communards, les miliciens, les réservistes et la jeunesse (...) aux casernes pour recevoir une formation et apprendre sur les champs de tir à tirer pour la défense de la patrie (...) «, a déclaré vendredi soir Nicolas Maduro lors d'une cérémonie télévisée, devant la jeunesse de son parti, le Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV).

«Tous les Vénézuéliens qui se sont enrôlés et sont réservistes et membres des milices se rendent dans les casernes militaires», a-t-il lancé quelques minutes après avoir dansé et chanté dans une ambiance festive.

«Nous sommes un peuple décent, joyeux, mais nous sommes un peuple de guerriers fiers (...) Nous avons le plus haut niveau de mobilisation, de préparation professionnelle», a-t-il poursuivi.

Il a appelé ces dernières semaines la population à s'enrôler dans la milice, un corps très politisé créé par le feu président Hugo Chavez, tout en annonçant le déploiement de 25'000 membres des forces armées aux frontières et un plan de défense.

Arsenal américain déployé

L'administration du président américain Donald Trump a déployé des forces militaires dans les Caraïbes au nom de la lutte contre les cartels de la drogue, provoquant de vives tensions avec le Venezuela.

Après le déploiement récent de navires de guerre dans la région, Washington a annoncé renforcer sa présence militaire avec l'envoi de dix avions de combat furtifs F-35 à Porto Rico, territoire rattaché aux Etats-Unis.

Washington accuse le président vénézuélien Nicolas Maduro de diriger un réseau de narcotrafic et a récemment augmenté la prime pour sa capture à 50 millions de dollars.

La semaine dernière, Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis avaient frappé un «bateau transportant de la drogue», tuant 11 «narcoterroristes». Il les a présentés comme des membres du Tren de Aragua, cartel vénézuélien implanté dans plusieurs pays et classé comme organisation terroriste par le président américain.

Nicolas Maduro a dénoncé la présence militaire américaine. Il a toujours nié tout lien avec le narcotrafic, bien que deux neveux de son épouse aient été condamnés à New York pour trafic de cocaïne.