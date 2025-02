Les Etats-Unis mettront leur veto à tout amendement à leur résolution à l'ONU appelant à mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est ce qu'a indiqué lundi un responsable américain peu avant un vote attendu dans la journée.

La résolution américaine appelle en trois paragraphes à mettre une «fin rapide» au conflit (image d'illustration, archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous opposerons notre veto à un amendement russe s'il nous est soumis au Conseil de sécurité. Nous opposerons notre veto aux amendements des Européens s'ils sont soumis au Conseil de sécurité», a déclaré à des journalistes ce responsable du département d'Etat s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Le responsable a indiqué que l'administration Trump se concentrait sur le Conseil de sécurité et non sur un vote séparé à l'Assemblée générale de l'ONU pour marquer le troisième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La résolution américaine appelle en trois paragraphes à mettre une «fin rapide» au conflit mais sans faire mention de l'intégrité territoriale de l'Ukraine ni de l'invasion russe.

Quatre pays de l'Union européenne associés aux Britanniques entendent présenter des amendements au texte des Etats-Unis devant le Conseil de sécurité de l'ONU afin de faire clairement référence à la notion d'agresseur et d'agressé et insister sur l'intégrité territoriale de ce pays, selon une source diplomatique. Le texte américain «demande instamment qu'il soit mis fin au conflit dans les plus brefs délais et plaide pour une paix durable» entre Kiev et Moscou.