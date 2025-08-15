  1. Clients Privés
Russie Veuve de Navalny : «Libérez tous ceux qui ont été emprisonnés pour des propos anti-guerre»

ATS

15.8.2025 - 12:40

La veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a appelé vendredi le président Vladimir Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine emprisonnés en Russie (archives).
ATS

La veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a appelé Vladimir Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine. Cet appel intervient à quelques heures de la rencontre entre le président russe et Donald Trump en Alaska.

Keystone-SDA

15.08.2025, 12:40

15.08.2025, 12:55

«Libérez les activistes et journalistes russes, les civils ukrainiens, tous ceux qui ont été emprisonnés pour des propos anti-guerre et des posts sur les réseaux sociaux», a déclaré vendredi Mme Navalnaïa, dont le mari est décédé dans les geôles russes en février 2024, dans un message vidéo publié sur sa chaîne Telegram.

