La veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a appelé Vladimir Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine. Cet appel intervient à quelques heures de la rencontre entre le président russe et Donald Trump en Alaska.

«Libérez les activistes et journalistes russes, les civils ukrainiens, tous ceux qui ont été emprisonnés pour des propos anti-guerre et des posts sur les réseaux sociaux», a déclaré vendredi Mme Navalnaïa, dont le mari est décédé dans les geôles russes en février 2024, dans un message vidéo publié sur sa chaîne Telegram.